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Пожежі у Чорнобильській зоні погіршили якість повітря у Києві та області, — Укргідрометцентр

18:24, 29 червня 2026
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Екосистемні пожежі у Чорнобильській зоні відчуження погіршили якість повітря у Києві та Київській області, а за зміни напрямку вітру забруднення може знову поширитися на столицю та прилеглі населені пункти.
Пожежі у Чорнобильській зоні погіршили якість повітря у Києві та області, — Укргідрометцентр
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Екосистемні пожежі у Чорнобильській зоні відчуження тривають, а за умови встановлення північного вітру продукти горіння можуть знову поширитися у напрямку Києва та прилеглих населених пунктів. Про це повідомили фахівці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

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Зазначається, що пожежі в зоні відчуження розпочалися 25 червня. Уже 27–28 червня продукти горіння поширилися на південь від осередків займання, що призвело до погіршення якості атмосферного повітря та видимості у Києві, а також у Вишгородському, Бучанському та Броварському районах Київської області.

За даними супутника Sentinel-5P, були зафіксовані шлейфи забрудненого повітря з підвищеним вмістом чадного газу (CO) та твердих часток. За даними аерозольного індексу, вони простягалися на відстань до 170 км від осередків пожеж.

 

 

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Київ Київська область пожежа Чорнобиль повітря

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