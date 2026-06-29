Укрпошта скасовує доплату за доставку в села: що ще зміниться з 1 липня
Із 1 липня Укрпошта скасовує доплату за доставку відправлень у села, де працюють стаціонарні або пересувні точки присутності компанії. Водночас вартість кур'єрської доставки зросте на 5 гривень через подорожчання пального. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
За його словами, відтепер доставка до населених пунктів, де є відділення Укрпошти або поштова кімната в приміщенні сільської ради, здійснюватиметься без додаткової плати. Раніше за доставку пересувними відділеннями стягувалася доплата у розмірі 45 гривень.
Таким чином, тариф на доставку до сіл буде таким самим, як і для відправлень у межах міст.
Крім того, без додаткових платежів здійснюватиметься доставка до поштоматів Укрпошти.
Водночас через зростання вартості пального компанія підвищує тариф на кур'єрську доставку на 5 гривень. Після змін він становитиме 50 гривень і, як зазначають в Укрпошті, залишиться однаковим для міських і сільських населених пунктів.
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