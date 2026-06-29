Укрпошта скасовує доплату за доставку в села: що ще зміниться з 1 липня

Укрпошта з 1 липня скасовує доплату за доставку в села, зрівнює тарифи для міських і сільських населених пунктів та водночас підвищує вартість кур'єрської доставки на 5 гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Із 1 липня Укрпошта скасовує доплату за доставку відправлень у села, де працюють стаціонарні або пересувні точки присутності компанії. Водночас вартість кур'єрської доставки зросте на 5 гривень через подорожчання пального. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

За його словами, відтепер доставка до населених пунктів, де є відділення Укрпошти або поштова кімната в приміщенні сільської ради, здійснюватиметься без додаткової плати. Раніше за доставку пересувними відділеннями стягувалася доплата у розмірі 45 гривень.

Таким чином, тариф на доставку до сіл буде таким самим, як і для відправлень у межах міст.

Крім того, без додаткових платежів здійснюватиметься доставка до поштоматів Укрпошти.

Водночас через зростання вартості пального компанія підвищує тариф на кур'єрську доставку на 5 гривень. Після змін він становитиме 50 гривень і, як зазначають в Укрпошті, залишиться однаковим для міських і сільських населених пунктів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.