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Укрпошта скасовує доплату за доставку в села: що ще зміниться з 1 липня

18:08, 29 червня 2026
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Укрпошта з 1 липня скасовує доплату за доставку в села, зрівнює тарифи для міських і сільських населених пунктів та водночас підвищує вартість кур'єрської доставки на 5 гривень.
Укрпошта скасовує доплату за доставку в села: що ще зміниться з 1 липня
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Із 1 липня Укрпошта скасовує доплату за доставку відправлень у села, де працюють стаціонарні або пересувні точки присутності компанії. Водночас вартість кур'єрської доставки зросте на 5 гривень через подорожчання пального. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

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За його словами, відтепер доставка до населених пунктів, де є відділення Укрпошти або поштова кімната в приміщенні сільської ради, здійснюватиметься без додаткової плати. Раніше за доставку пересувними відділеннями стягувалася доплата у розмірі 45 гривень.

Таким чином, тариф на доставку до сіл буде таким самим, як і для відправлень у межах міст.

Крім того, без додаткових платежів здійснюватиметься доставка до поштоматів Укрпошти.

Водночас через зростання вартості пального компанія підвищує тариф на кур'єрську доставку на 5 гривень. Після змін він становитиме 50 гривень і, як зазначають в Укрпошті, залишиться однаковим для міських і сільських населених пунктів.

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Україна Укрпошта

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