Шквальний вітер у Львові перекинув лавку через багатоповерхівку, відео

Потужна негода у Львові повалила десятки дерев, пошкодила будівлі та автомобілі, госпіталізувала 6-річну дівчинку після удару блискавки.

фото: Андрій Садовий

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Як відомо, Львів накрила потужна негода. Через сильну зливу, грозу, град і шквальний вітер у місті повалило десятки дерев, пошкоджено будівлі та автомобілі, а також виникли перебої в русі транспорту.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як сильний порив вітру перекинув лавку через багатоповерховий будинок, після чого вона впала у сусідньому дворі.

Міський голова Андрій Садовий розповів про наслідки негоди 29 червня. У місті зафіксовано 30 повалених дерев та 3 великі гілки. Унаслідок ураження блискавкою госпіталізована 6-річна дівчинка.



Зараз вона перебуває в реанімації під наглядом лікарів.

Найбільших пошкоджень зазнав Галицький район, де вітер повалив дев'ять дерев. У Шевченківському районі впало ще сім дерев, також пошкоджено будівлю районної адміністрації та сім автомобілів.

Наразі комунальні служби розчищають територію від повалених дерев, звільняють проїжджу частину і тротуари, відновлюють контактну мережу та усувають інші наслідки негоди.

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