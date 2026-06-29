Шквальный ветер во Львове перебросил лавку через многоэтажку, видео
Как известно, Львов накрыла мощная непогода. Из-за сильного ливня, грозы, града и шквального ветра в городе были повалены десятки деревьев, повреждены здания и автомобили, а также возникли перебои в движении транспорта.
В сети появилось видео, на котором видно, как сильный порыв ветра перебросил лавку через многоэтажный дом, после чего она упала в соседнем дворе.
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о последствиях непогоды 29 июня. В городе зафиксировано 30 поваленных деревьев и 3 крупные ветки. В результате удара молнии госпитализирована 6-летняя девочка.
Сейчас она находится в реанимации под наблюдением врачей.
Наибольшие повреждения получил Галицкий район, где ветер повалил девять деревьев. В Шевченковском районе упали еще семь деревьев, также повреждены здание районной администрации и семь автомобилей.
В настоящее время коммунальные службы убирают поваленные деревья, расчищают проезжую часть и тротуары, восстанавливают контактную сеть и устраняют другие последствия непогоды.
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