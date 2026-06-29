АП ВАКС отменила оправдательный приговор экс-чиновнику Киевской ОГА Сергею Андрияшу и назначила 3 ​​года заключения

Бывший начальник службы по делам детей и семьи Киевской ОГА Сергей Андрей приговорен к трем годам лишения свободы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила оправдательный приговор бывшему начальнику службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации Сергею Андрияшу и вынесла новый приговор. Чиновник признан виновным в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия для государственного бюджета.

Суд признал Сергея Андрияша виновным по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Кроме того, его лишили права занимать определенные должности сроком на один год и назначили штраф в размере 8 500 гривен.

В остальной части приговор суда первой инстанции оставлен без изменений.

Постановление Апелляционной палаты ВАКС вступило в законную силу с момента провозглашения. Вместе с тем оно может быть обжаловано в Верховный Суд в кассационном порядке в течение трех месяцев.

Что известно о деле

Согласно материалам дела, Службе по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации было выделено более 50 млн грн на реализацию мероприятий по временному размещению и расселению внутренне перемещенных лиц, в частности семей с детьми, на территории Киевской области.

Следствие установило, что в 2015–2016 годах тогдашний руководитель службы использовал часть бюджетных средств на обустройство здания, находившегося в частной собственности.

По данным следствия, в результате таких действий государственному бюджету был причинен ущерб на сумму более 7 млн грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.