ТЦК оштрафовал мужчину на 25 500 грн за неявку по повестке — уже через 25 минут после составления протокола

Мужчина оспаривал надлежащее вручение повестки и утверждал, что военно-учетные данные были уточнены, однако ТЦК вынес максимальный штраф в сжатые сроки.

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Военнообязанный обжаловал штраф в 25 500 грн, наложенный ТЦК за неявку по повестке. Он утверждал, что своевременно уточнил военно-учетные данные, не был надлежащим образом уведомлен о вызове и указывал на недостатки оформления повестки.

Восьмой апелляционный административный суд отменил постановление территориального центра комплектования и социальной поддержки о наложении на военнообязанного штрафа в размере 25 500 грн по части третьей статьи 210-1 КУоАП и направил дело на новое рассмотрение. Суд подчеркнул, что перед применением административного взыскания должностное лицо обязано всесторонне исследовать обстоятельства дела, рассмотреть вопрос о возможных уважительных причинах неявки и надлежащим образом обосновать выбранный размер штрафа.

Обстоятельства дела

Истец обжаловал постановление ТЦК от 26 ноября 2024 года, которым он был признан виновным в нарушении, предусмотренном частью третьей статьи 210-1 КУоАП, и на него был наложен штраф в размере 25 500 грн.

Согласно содержанию постановления ТЦК, мужчине заказным письмом через Укрпочту была направлена повестка с требованием явиться 16 октября 2024 года для прохождения медицинского осмотра и уточнения военно-учетных данных. Поскольку он не явился в ТЦК и не сообщил о уважительных причинах неявки, его привлекли к административной ответственности.

Истец, в свою очередь, утверждал, что военно-учетные данные уточнил еще 19 мая 2024 года через ЦНАП и электронный кабинет, оспаривал надлежащее вручение повестки, ссылался на недостатки ее оформления, а также отмечал, что ранее проходил медицинское обследование и был признан ограниченно годным. Он просил суд отменить постановление и закрыть производство по делу.

Шевченковский районный суд Львова отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что после получения повестки гражданин был обязан явиться в ТЦК, а фактически появился лишь после доставки сотрудниками полиции.

Что установил апелляционный суд

Коллегия судей согласилась с отдельными выводами суда первой инстанции, однако указала, что тот не дал надлежащей оценки доводам истца относительно необоснованного применения максимального размера штрафа.

Суд обратил внимание, что в соответствии со статьей 33 КУоАП при определении административного взыскания должностное лицо должно учитывать характер правонарушения, личность нарушителя, степень его вины, имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность.

Коллегия судей отметила, что согласно материалам дела истец прибыл в ТЦК в 9:50, тогда как рассмотрение дела было назначено уже на 10:15. По мнению суда, за такой короткий промежуток времени возникают обоснованные сомнения относительно возможности полноценно установить все обстоятельства, имеющие значение для определения вида и размера административного взыскания по статье 33 КУоАП. Кроме того, коллегия пришла к выводу, что материалы дела не свидетельствуют о надлежащем установлении этих обстоятельств.

Апелляционный суд также указал, что ответчик не рассмотрел вопрос о наличии у истца уважительных причин неявки в ТЦК, хотя это имеет существенное значение для решения вопроса о привлечении к административной ответственности.

Кроме того, суд обратил внимание, что ответчик не доказал, почему дело было рассмотрено уже через 25 минут после составления протокола и почему истец после составления протокола отсутствовал при рассмотрении дела.

Выводы суда

Апелляционный суд пришел к выводу, что максимальный штраф был применен без надлежащего обоснования, без полного выяснения всех обстоятельств дела и без соблюдения требований добросовестности и беспристрастности при принятии решения.

Учитывая это, коллегия судей частично удовлетворила апелляционную жалобу, отменила решение суда первой инстанции и постановление ТЦК о наложении административного взыскания, после чего направила дело № 466/12436/24 на новое рассмотрение в компетентный орган.

При этом апелляционный суд не закрыл производство по делу и не решил вопрос об отсутствии оснований для административной ответственности истца. Суд пришел к выводу лишь о том, что при рассмотрении дела ТЦК не обеспечил полного и объективного исследования всех обстоятельств, поэтому материалы должны быть повторно рассмотрены уполномоченным органом с соблюдением требований законодательства. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу с момента провозглашения и является окончательным.

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