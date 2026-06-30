ТЦК оштрафував чоловіка на 25 500 грн за неявку за повісткою — вже через 25 хвилин після протоколу

Чоловік заперечував належне вручення повістки та стверджував, що військово-облікові дані були уточнені, однак ТЦК виніс максимальний штраф у стислий строк.

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Військовозобов'язаний оскаржив штраф у 25 500 грн, накладений ТЦК за неявку за повісткою. Він стверджував, що своєчасно уточнив військово-облікові дані, не був належним чином повідомлений про виклик та вказував на недоліки оформлення повістки.

Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував постанову територіального центру комплектування та соціальної підтримки про накладення на військовозобов'язаного штрафу у розмірі 25 500 грн за частиною третьою статті 210-1 КУпАП та направив справу на новий розгляд. Суд наголосив, що перед застосуванням адміністративного стягнення посадова особа зобов'язана всебічно дослідити обставини справи, розглянути питання щодо можливих поважних причин неявки та належним чином обґрунтувати обраний розмір штрафу.

Обставини справи

Позивач оскаржив постанову ТЦК від 26 листопада 2024 року, якою його було визнано винним у порушенні, передбаченому частиною третьою статті 210-1 КУпАП, та накладено штраф у розмірі 25 500 грн.

За змістом постанови ТЦК, чоловікові рекомендованим листом через Укрпошту було направлено повістку з вимогою прибути 16 жовтня 2024 року для проходження медичного огляду та уточнення військово-облікових даних. Оскільки він не прибув до ТЦК і не повідомив про поважні причини неявки, його притягнули до адміністративної відповідальності.

Позивач натомість стверджував, що військово-облікові дані уточнив ще 19 травня 2024 року через ЦНАП та електронний кабінет, заперечував належне вручення повістки, посилався на недоліки її оформлення, а також зазначав, що раніше проходив медичне обстеження і був визнаний обмежено придатним. Він просив суд скасувати постанову та закрити провадження у справі.

Шевченківський районний суд Львова відмовив у задоволенні позову, виходячи з того, що після отримання повістки громадянин був зобов'язаний прибути до ТЦК, а фактично з'явився лише після доставлення працівниками поліції.

Що встановив апеляційний суд

Колегія суддів погодилася з окремими висновками суду першої інстанції, однак зазначила, що той не надав належної оцінки доводам позивача щодо необґрунтованого застосування максимального розміру штрафу.

Суд звернув увагу, що відповідно до статті 33 КУпАП при визначенні адміністративного стягнення посадова особа повинна врахувати характер правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, а також обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність.

Колегія суддів зазначила, що відповідно до матеріалів справи позивач прибув до ТЦК о 9:50, тоді як розгляд справи був призначений вже на 10:15. На думку суду, за такий короткий проміжок часу виникають обґрунтовані сумніви щодо можливості повноцінно з'ясувати всі обставини, які відповідно до статті 33 КУпАП мають значення для визначення виду та розміру адміністративного стягнення. Крім того, колегія дійшла висновку, що матеріали справи не свідчать про належне встановлення цих обставин.

Апеляційний суд також зазначив, що відповідач не розглянув питання щодо наявності у позивача поважних причин неявки до ТЦК, хоча це має істотне значення для вирішення питання про притягнення особи до адміністративної відповідальності.

Крім того, суд звернув увагу, що відповідач не довів, чому справа була розглянута вже через 25 хвилин після складання протоколу та чому позивач після складання протоколу був відсутній під час розгляду справи.

Висновки суду

Апеляційний суд дійшов висновку, що максимальний штраф був застосований без належного обґрунтування, без повного з'ясування всіх обставин справи та без дотримання вимог щодо добросовісності й неупередженості при прийнятті рішення.

З огляду на це колегія суддів частково задовольнила апеляційну скаргу, скасувала рішення суду першої інстанції та постанову ТЦК про накладення адміністративного стягнення, після чого направила справу 466/12436/24 на новий розгляд до компетентного органу.

При цьому апеляційний суд не закрив провадження у справі та не вирішував питання про відсутність підстав для адміністративної відповідальності позивача. Суд дійшов висновку лише про те, що під час розгляду справи ТЦК не забезпечив повного та об'єктивного дослідження всіх обставин, тому матеріали мають бути повторно розглянуті уповноваженим органом із дотриманням вимог законодавства. Постанова апеляційного суду набрала законної сили з моменту проголошення та є остаточною.

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