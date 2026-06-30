1500 доларів лише за пошук і приїзд працівника: скільки коштує бізнесу легально найняти іноземця

Дефіцит кадрів в Україні: роботодавці змушені самі навчати й адаптувати іноземців.

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Український ринок праці дедалі гостріше відчуває дефіцит кадрів, тому роботодавці все активніше розглядають можливість залучення іноземних працівників. Водночас самих дозволів на працевлаштування недостатньо — в Україні, як зазначають юристи, бракує комплексних державних програм, які б допомагали іноземцям адаптуватися, а бізнесу — легально та ефективно закривати кадровий дефіцит.

За наявною інформацією, українському ринку праці нині бракує близько 4,5 млн працівників. Водночас за останній рік до України в'їхало понад 6 тисяч легальних трудових мігрантів, хоча до початку повномасштабної війни роботодавці щороку отримували понад 20 тисяч дозволів на працевлаштування іноземців.

Як іноземців працевлаштовують в Україні

У Комітеті НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації зазначають, що підприємства можуть залучати іноземних працівників як безпосередньо, так і через міжнародні агентства, які займаються пошуком кандидатів і організовують їхній приїзд до України. Після цього роботодавець оцінює, чи відповідає кандидат вимогам підприємства, зокрема щодо професійних навичок, освіти та знання мови.

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», роботодавець повинен отримати дозвіл на застосування праці іноземця. Крім того, іноземець має перебувати на території України на законних підставах відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Після цього трудові відносини оформлюються згідно з вимогами трудового законодавства.

Державних програм адаптації, за оцінкою Комітету, бракує

Юристи звертають увагу, що в Україні фактично відсутні системні державні програми адаптації іноземних працівників.

Як приклад наводять Німеччину, де люди, які отримали захист, проходять мовну та соціальну адаптацію й отримують державну підтримку для задоволення базових потреб. В Україні ж ці функції нерідко змушений виконувати бізнес.

Роботодавці можуть забезпечувати іноземних працівників перекладачами, організовувати мовні курси, допомагати з житлом і вирішенням побутових питань. Водночас у Комітеті наголошують, що повністю перекладати адаптацію іноземців на бізнес неправильно. На їхню думку, працівників потрібно не лише працевлаштувати, а й допомогти їм вивчити українську мову, інтегруватися в суспільство, ознайомитися з місцевими традиціями та нормами поведінки.

Скільки коштує бізнесу легальне залучення іноземних працівників

Під час обговорення також порушили питання ризиків нелегальної міграції. У Комітеті зазначають, що легальне залучення іноземного працівника потребує значних фінансових витрат.

За наведеними оцінками, лише пошук працівника та його прибуття до України обходяться роботодавцю щонайменше у 1500 доларів. Крім того, щомісячні витрати на одного такого працівника становлять близько 40 тисяч гривень.

Україні потрібна комплексна міграційна політика

У Комітеті наголошують, що Україна традиційно перебувала на шляху міжнародних міграційних потоків, тому питання залучення та інтеграції іноземних працівників не можна повністю покладати на роботодавців.

На думку представників Комітету, держава має розробити та впровадити комплексні програми підтримки й адаптації трудових мігрантів, а міграційна політика повинна бути багаторівневою та враховувати потреби ринку праці, питання інтеграції, безпеки й дотримання законодавства.

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