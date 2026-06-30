На Миколаївщині матір шукала «наречених» для доньки з інвалідністю: за фіктивний шлюб просила 3 тисячі доларів

Військовозобов'язаним обіцяли можливість законно виїхати за кордон після укладення фіктивного шлюбу.

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У Первомайську на Миколаївщині правоохоронці викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаного через державний кордон шляхом укладення фіктивного шлюбу.

За даними слідства, 55-річна жінка разом із 37-річною донькою з інвалідністю організували незаконний заробіток, оцінивши свої послуги у 3 тисячі доларів.

Як повідомили у поліції, організаторка підшукала серед знайомих військовозобов'язаного чоловіка та запропонувала йому укласти фіктивний шлюб із її донькою, яка має III групу інвалідності. За версією слідства, жінка переконувала клієнта, що після реєстрації шлюбу він зможе законно супроводжувати дружину з інвалідністю під час перетину державного кордону.

Після державної реєстрації шлюбу та отримання свідоцтва про одруження жінки отримали від чоловіка обумовлені 3 тисячі доларів. Одразу після передачі коштів правоохоронці затримали обох фігуранток у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Жінкам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці.

Досудове розслідування триває.

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