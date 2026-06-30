У спеку бактерії розмножуються в їжі вже за 1–2 години: як уникнути харчового отруєння

Які продукти найшвидше псуються влітку та яких правил варто дотримуватися під час пікніка.

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Літній відпочинок на природі може завершитися не лише приємними враженнями, а й харчовим отруєнням, якщо не дотримуватися елементарних правил безпеки. У спекотну погоду продукти швидко псуються, а бактерії активно розмножуються, тому навіть звичайний пікнік потребує особливої уваги до зберігання їжі, гігієни та її приготування. Фахівці нагадали, яких правил варто дотримуватися, щоб знизити ризик гострих кишкових інфекцій та зробити відпочинок безпечним для всієї родини.

Як правильно перевозити та зберігати продукти

М'ясо, рибу, молочні продукти та готові страви рекомендують перевозити лише у сумках-холодильниках або термопакетах з акумуляторами холоду. Крім того, продукти не слід залишати під прямими сонячними променями, адже висока температура значно прискорює їх псування.

Чому важливо дотримуватися гігієни

Перед приготуванням і вживанням їжі необхідно ретельно мити руки або використовувати антисептик. Не менш важливо стежити за чистотою посуду, ножів, дощок та іншого кухонного приладдя, щоб запобігти потраплянню небезпечних бактерій до їжі.

Сирі та готові продукти потрібно зберігати окремо

Для сирого м'яса та готових страв варто використовувати окремі ножі, дошки й контейнери. Це допоможе уникнути перехресного забруднення продуктів, яке є однією з поширених причин харчових отруєнь.

М'ясо, рибу та птицю потрібно добре термічно обробляти

Недостатньо прожарене чи недоварене м'ясо, птиця або риба можуть містити небезпечні бактерії. Перед вживанням необхідно переконатися, що продукти повністю готові.

Салати з майонезом не варто готувати заздалегідь

У спекотну погоду такі страви швидко псуються. Їх рекомендують готувати безпосередньо перед споживанням або зберігати лише в охолодженому вигляді.

Використовуйте лише безпечну воду

Для пиття, миття овочів і фруктів, а також приготування їжі слід використовувати бутильовану або гарантовано безпечну воду.

Скільки можна зберігати готові страви на спеці

За температури понад +30 °C бактерії можуть активно розмножуватися вже протягом 1–2 годин. Якщо готові страви тривалий час перебували без охолодження, від їхнього споживання краще відмовитися.

Що робити при симптомах харчового отруєння

Якщо після вживання їжі з'явилися нудота, блювання, біль у животі, діарея або підвищилася температура тіла, необхідно негайно звернутися за медичною допомогою.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що дотримання цих простих правил допоможе уникнути харчових отруєнь і гострих кишкових інфекцій, а літній відпочинок на природі залишить лише приємні враження.

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