В жару бактерии размножаются в еде уже за 1–2 часа: как избежать пищевого отравления

Какие продукты быстрее всего портятся летом и каких правил следует придерживаться во время пикника.

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Летний отдых на природе может закончиться не только приятными впечатлениями, но и пищевым отравлением, если не соблюдать элементарные правила безопасности. В жаркую погоду продукты быстро портятся, а бактерии активно размножаются, поэтому даже обычный пикник требует особого внимания к хранению продуктов, гигиене и их приготовлению. Специалисты напомнили, каких правил следует придерживаться, чтобы снизить риск острых кишечных инфекций и сделать отдых безопасным для всей семьи.

Как правильно перевозить и хранить продукты

Мясо, рыбу, молочные продукты и готовые блюда рекомендуют перевозить только в сумках-холодильниках или термопакетах с аккумуляторами холода. Кроме того, продукты не следует оставлять под прямыми солнечными лучами, поскольку высокая температура значительно ускоряет их порчу.

Почему важно соблюдать гигиену

Перед приготовлением и употреблением пищи необходимо тщательно мыть руки или использовать антисептик. Не менее важно следить за чистотой посуды, ножей, разделочных досок и другой кухонной утвари, чтобы предотвратить попадание опасных бактерий в пищу.

Сырые и готовые продукты нужно хранить отдельно

Для сырого мяса и готовых блюд следует использовать отдельные ножи, разделочные доски и контейнеры. Это поможет избежать перекрестного загрязнения продуктов, которое является одной из распространенных причин пищевых отравлений.

Мясо, рыбу и птицу нужно хорошо термически обрабатывать

Недостаточно прожаренное или недоваренное мясо, птица или рыба могут содержать опасные бактерии. Перед употреблением необходимо убедиться, что продукты полностью готовы.

Салаты с майонезом не стоит готовить заранее

В жаркую погоду такие блюда быстро портятся. Их рекомендуют готовить непосредственно перед употреблением или хранить только в охлажденном виде.

Используйте только безопасную воду

Для питья, мытья овощей и фруктов, а также приготовления пищи следует использовать бутилированную или гарантированно безопасную воду.

Сколько можно хранить готовые блюда на жаре

При температуре выше +30 °C бактерии могут активно размножаться уже в течение 1–2 часов. Если готовые блюда долгое время находились без охлаждения, от их употребления лучше отказаться.

Что делать при симптомах пищевого отравления

Если после употребления пищи появились тошнота, рвота, боль в животе, диарея или повысилась температура тела, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что соблюдение этих простых правил поможет избежать пищевых отравлений и острых кишечных инфекций, а летний отдых на природе оставит только приятные впечатления.

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