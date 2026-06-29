Военным будут платить до 100 тысяч гривен за пленных оккупантов: что предусматривает постановление Кабмина
Украинские военнослужащие смогут получать дополнительные денежные вознаграждения за ликвидацию личного состава российских войск или захват противника в плен. Такие выплаты вводятся в рамках первого этапа трансформации Сил обороны. В Министерстве обороны разъяснили, какие именно суммы предусмотрены для защитников и защитниц за уничтожение живой силы противника и взятие оккупантов в плен.
Выплаты военнослужащим за уничтожение оккупанта или взятие в плен
Согласно Постановлению Кабинета Министров от 12 июня 2026 года № 768, военнослужащие могут получить следующие дополнительные вознаграждения:
- 100 000 грн — за взятие в плен военнослужащего противника;
- 15 000 грн — за уничтожение живой силы противника.
Если противника взяли в плен несколько военнослужащих, сумма в размере 100 000 грн распределяется между ними пропорционально.
В то же время 15 000 грн за уничтоженного военнослужащего противника в стрелковом или рукопашном бою выплачиваются при условии подтверждения соответствующей видеофиксацией.
Когда выплачиваются вознаграждения за уничтожение противника или взятие в плен
Эти дополнительные денежные вознаграждения выплачиваются на основании приказа командира воинской части вместе с основным денежным обеспечением.
Приказ издается до 5-го числа текущего месяца за предыдущий, а до 20-го числа этого же месяца осуществляется выплата.
Новые контракты: какие сроки службы
Отметим, что первый этап трансформации Сил обороны также предусматривает возможность заключения контрактов с четко определенными сроками службы:
- пехотно-штурмовой — на 14 месяцев для гражданских, на 10 месяцев для действующих военнослужащих и на 6+ месяцев для военнослужащих, уволенных со службы в период действия особого периода;
- боевой — на 24 месяца;
- базовый — на 24 месяца.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.