Военным будут платить до 100 тысяч гривен за пленных оккупантов: что предусматривает постановление Кабмина

Военным будут платить до 100 тысяч гривен за взятие оккупантов в плен и 15 тысяч гривен за уничтожение живой силы противника — в Министерстве обороны объяснили, кто имеет право на дополнительные вознаграждения, когда их будут выплачивать и при каких условиях.

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Украинские военнослужащие смогут получать дополнительные денежные вознаграждения за ликвидацию личного состава российских войск или захват противника в плен. Такие выплаты вводятся в рамках первого этапа трансформации Сил обороны. В Министерстве обороны разъяснили, какие именно суммы предусмотрены для защитников и защитниц за уничтожение живой силы противника и взятие оккупантов в плен.

Выплаты военнослужащим за уничтожение оккупанта или взятие в плен

Согласно Постановлению Кабинета Министров от 12 июня 2026 года № 768, военнослужащие могут получить следующие дополнительные вознаграждения:

100 000 грн — за взятие в плен военнослужащего противника;

15 000 грн — за уничтожение живой силы противника.

Если противника взяли в плен несколько военнослужащих, сумма в размере 100 000 грн распределяется между ними пропорционально.

В то же время 15 000 грн за уничтоженного военнослужащего противника в стрелковом или рукопашном бою выплачиваются при условии подтверждения соответствующей видеофиксацией.

Когда выплачиваются вознаграждения за уничтожение противника или взятие в плен

Эти дополнительные денежные вознаграждения выплачиваются на основании приказа командира воинской части вместе с основным денежным обеспечением.

Приказ издается до 5-го числа текущего месяца за предыдущий, а до 20-го числа этого же месяца осуществляется выплата.

Новые контракты: какие сроки службы

Отметим, что первый этап трансформации Сил обороны также предусматривает возможность заключения контрактов с четко определенными сроками службы:

пехотно-штурмовой — на 14 месяцев для гражданских, на 10 месяцев для действующих военнослужащих и на 6+ месяцев для военнослужащих, уволенных со службы в период действия особого периода;

боевой — на 24 месяца;

базовый — на 24 месяца.

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