Достаточно ли факта уничтожения недвижимости для прекращения права собственности — Большая Палата определит единый подход

КГС ВС передал дело из-за различных подходов в судебной практике к применению статьи 349 ГК Украины.

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Коллегия судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда передала на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда дело, касающееся последствий уничтожения недвижимого имущества и прекращения права собственности на него. Основанием для передачи стало существование различных правовых подходов в практике Верховного Суда относительно того, какой способ судебной защиты является надлежащим в таких спорах.

Обстоятельства дела

Спор возник после демонтажа в Одессе нежилого помещения площадью 43,2 кв. м, владелица которого обратилась в суд.

Истец утверждала, что приобрела помещение в 2018 году на законных основаниях, а право собственности было зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав. По ее словам, органы местного самоуправления неоднократно получали информацию о том, что спорный объект является недвижимостью, а не временным сооружением, однако в октябре 2021 года районная администрация его демонтировала. Владелица просила признать такие действия незаконными, обязать не препятствовать восстановлению помещения и взыскать более 703 тыс. грн расходов на его восстановление.

Одесский городской совет подал встречный иск. Он указывал, что еще в ноябре 2020 года спорный объект был полностью уничтожен пожаром, а потому право собственности на него прекратилось в соответствии со статьей 349 ГК Украины, хотя запись о нем оставалась в Государственном реестре вещных прав. Кроме того, городской совет отмечал, что первоначальная государственная регистрация права собственности основывалась на судебном определении, которое впоследствии было отменено, а декларация о готовности объекта к эксплуатации содержала недостоверные сведения. В связи с этим он просил признать право собственности прекращенным и закрыть соответствующий раздел Государственного реестра вещных прав.

Что решили суды первой и апелляционной инстанций

Суд первой инстанции, с выводами которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска владелицы и удовлетворил встречный иск Одесского городского совета.

Суды установили, что спорный объект был полностью уничтожен пожаром 7 ноября 2020 года. После пожара на том же месте появилось другое сооружение, однако никаких разрешительных документов на его строительство оформлено не было. Именно этот объект в октябре 2021 года был демонтирован на основании распоряжения районной администрации. Одновременно суды пришли к выводу, что документы, которые в свое время стали основанием для возникновения права собственности на нежилое помещение, не соответствовали требованиям законодательства, поскольку судебное определение, которым было утверждено мировое соглашение, впоследствии отменили, а декларация о готовности объекта к эксплуатации содержала недостоверные сведения.

При таких обстоятельствах суды признали право собственности истца на нежилое помещение прекращенным с 8 ноября 2020 года — после его уничтожения в результате пожара.

Почему КГС ВС передал дело в Большую Палату

Рассматривая кассационную жалобу, коллегия судей Кассационного гражданского суда не разрешала спор по существу. Вместо этого она пришла к выводу, что дело подлежит передаче в Большую Палату Верховного Суда в связи с необходимостью обеспечения единства судебной практики.

Коллегия обратила внимание, что в настоящее время в практике Верховного Суда существуют различные подходы к применению статьи 349 ГК Украины.

Один из них, изложенный в ряде постановлений Кассационного хозяйственного суда, заключается в том, что право собственности прекращается вследствие самого факта уничтожения имущества. При таком подходе с иском о признании права собственности прекращенным может обратиться не только собственник, но и любое лицо, если наличие записи о праве собственности нарушает его права или законные интересы. Государственная регистрация в таком случае лишь подтверждает юридический факт прекращения права, а не создает его.

Вместе с тем в постановлении Кассационного хозяйственного суда от 18 февраля 2026 года был сформулирован иной подход. В нем указано, что надлежащим способом защиты является требование об отмене государственной регистрации права собственности с закрытием соответствующего раздела Государственного реестра вещных прав, а не иск о признании права собственности прекращенным.

Позиция КГС ВС

Коллегия судей Кассационного гражданского суда отметила, что для обеспечения единства судебной практики Большая Палата Верховного Суда должна определить надлежащий способ защиты в спорах данной категории. По этой причине коллегия признала необходимым передать дело на рассмотрение Большой Палаты для решения вопроса о возможности отступления от вывода, изложенного в постановлении Кассационного хозяйственного суда от 18 февраля 2026 года.

В определении коллегия высказала позицию, что условием прекращения права собственности в соответствии со статьей 349 ГК Украины является установленный факт уничтожения имущества, то есть такое воздействие на объект, вследствие которого он прекращает свое существование. Также, по мнению коллегии, закон не ограничивает круг лиц, которые могут обратиться в суд с иском о прекращении права собственности: таким истцом может быть не только собственник имущества, но и любое лицо, права или законные интересы которого нарушаются существованием такого права. Окончательный вывод по этому вопросу должна сделать Большая Палата Верховного Суда.

Кассационный гражданский суд передал дело № 947/38633/21 на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда.

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