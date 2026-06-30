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Суды получат право истребовать оригиналы документов во время онлайн-заседания

15:00, 30 июня 2026
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Онлайн-правосудие: в Раде предлагают уточнить процедуру работы с оригиналами доказательств.
Суды получат право истребовать оригиналы документов во время онлайн-заседания
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В Верховной Раде предлагают изменить правила исследования доказательств в судах, работающих в режиме видеоконференции. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом №15355.

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Внесение изменений обосновано тем, что, несмотря на активное использование дистанционных судебных заседаний, законодательное регулирование отдельных процессуальных вопросов остается неполным.

Проведение дистанционных судебных заседаний имеет пробелы, которые создают правовую неопределенность. В частности, не урегулирован порядок представления и осмотра оригиналов доказательств в ходе видеоконференций. При этом доказательства, которые не были исследованы в суде, не могут быть положены в основу решения.

Законопроект №15355 направлен на то, чтобы формализовать процедуру работы с доказательствами в условиях дистанционного правосудия и снизить риски правовой неопределенности при рассмотрении дел.

Предлагаемые изменения касаются сразу трех процессуальных кодексов и направлены на унификацию подхода к исследованию доказательств в гражданском, хозяйственном и административном судопроизводстве. При этом в документе отмечается, что реализация инициативы не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.

В связи с этим законопроект предусматривает внесение изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины, Хозяйственный процессуальный кодекс Украины и Кодекс административного судопроизводства Украины.

Речь идет о внесении изменений в статью 229 Гражданского процессуального кодекса Украины, статью 210 Хозяйственного процессуального кодекса Украины и статью 211 Кодекса административного судопроизводства Украины. В настоящее время эти статьи предусматривают, что участники дела могут давать объяснения относительно письменных, вещественных и электронных доказательств или протоколов их осмотра, а также задавать вопросы экспертам. Первым вопросы эксперту задает лицо, по ходатайству которого он был вызван.

В Верховной Раде предлагают дополнить эти статьи нормой, согласно которой при исследовании доказательств в судебном заседании в режиме видеоконференции суд будет вправе обязать участника дела предоставить оригинал доказательства для его осмотра. В определении суда устанавливаются способ и срок его предоставления, а также порядок возврата. После осмотра оригинал доказательства возвращается лицу, которое его предоставило.

Таким образом, законопроект направлен на урегулирование процедурных вопросов, возникающих при исследовании доказательств в формате видеоконференций.

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Суды получат право истребовать оригиналы документов во время онлайн-заседания

Онлайн-правосудие: в Раде предлагают уточнить процедуру работы с оригиналами доказательств.

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