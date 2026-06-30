Суди отримають право витребувати оригінали документів під час онлайн-засідання

Онлайн-правосуддя: у Раді пропонують уточнити процедуру роботи з оригіналами доказів.

ілюстративне фото, джерело: Великоолександрівський районний суд Херсонської області

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У Верховній Раді пропонують змінити правила дослідження доказів у судах, які працюють у режимі відеоконференції. Відповідні зміни передбачені законопроєктом №15355.

Внесення змін обґрунтовано тим, що попри активне використання дистанційних судових засідань, законодавче регулювання окремих процесуальних моментів залишається неповним.

Проведення дистанційних судових засідань має прогалини, які створюють правову невизначеність. Зокрема, не врегульовано порядок подання та огляду оригіналів доказів під час відеоконференцій. Водночас докази, які не досліджені в суді, не можуть бути використані для рішення.

Законопроєкт №15355 спрямований на те, щоб формалізувати процедуру роботи з доказами в умовах дистанційного правосуддя та зменшити ризики правової невизначеності під час розгляду справ.

Запропоновані зміни стосуються одразу трьох процесуальних кодексів і мають на меті уніфікувати підхід до дослідження доказів у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві. Водночас у документі зазначається, що реалізація ініціативи не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

З огляду на це, законопроєкт передбачає внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України.

Йдеться про внесення змін до статті 229 Цивільного процесуального кодексу України, статті 210 Господарського процесуального кодексу України та статті 211 Кодексу адміністративного судочинства України. Наразі ці статті передбачають, що учасники справи можуть надавати пояснення щодо письмових, речових і електронних доказів або протоколів їх огляду, а також ставити запитання експертам. Першою запитання експерту ставить особа, за клопотанням якої його було викликано.

У Верховній Раді пропонують доповнити ці статті нормою, відповідно до якої у разі дослідження доказів під час судового засідання в режимі відеоконференції суд матиме право зобов'язати учасника справи надати оригінал доказу для огляду. В ухвалі суд визначатиме спосіб і строк його подання, а також порядок повернення. Після огляду оригінал доказу повертатиметься особі, яка його надала.

Таким чином, законопроєкт спрямований на врегулювання процедурних питань, що виникають під час дослідження доказів у форматі відеоконференцій.

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