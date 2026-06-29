Продажа корпоративных прав по номиналу: как избежать 23% налогов

Государственная налоговая служба разъяснила, как правильно рассчитать инвестиционную прибыль с учетом курсовых разниц и считается ли транзакция между зарубежными банками объектом налогообложения.

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В современном правовом поле Украины операции с инвестиционными активами, в частности корпоративными правами, требуют от участников ювелирной точности. Вопрос, рассмотренный в Индивидуальной налоговой консультации от 22.06.2026 г. № 3607/ИПК/99-00-24-03-03, касается классической, но сложной модели: резидент продает свою долю другому резиденту по номиналу, используя иностранные банковские счета и привязку цены к иностранной валюте.

Объект налогообложения и формула инвестиционной прибыли

Согласно нормам Налогового кодекса Украины, в общий годовой доход резидента включается инвестиционная прибыль. Ключевым моментом является то, что облагается налогом не вся сумма продажи, а только положительная разница между полученным доходом и документально подтвержденными расходами на приобретение актива.

Если доля продается по ее номинальной стоимости, которая соответствует сумме взноса в уставный капитал, то математически инвестиционная прибыль равна нулю. В таком случае объект налогообложения НДФЛ и военным сбором не возникает.

Однако ГНС подчеркивает, что при расчете прибыли обязательно учитывается курсовая разница, если цена контракта привязана к иностранной валюте (в данном случае — британскому фунту).

Налоговые ставки: 18% + 5%

В случае возникновения прибыли вследствие колебания валютного курса или превышения цены продажи над номинальной стоимостью объекта налогообложения, такой доход подлежит налогообложению по следующим ставкам:

18% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

— налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 5% — военный сбор.

Таким образом, совокупная налоговая нагрузка на чистый инвестиционный доход составляет 23%.

Механизм декларирования и самостоятельный учет

В отличие от многих других видов доходов, где налог удерживает налоговый агент, при операциях между двумя физическими лицами обязанность учета возлагается на самого налогоплательщика.

Учет финансового результата ведется самостоятельно, отдельно от других доходов. Даже если прибыль не возникла, как в случае продажи по номиналу, факт операции с инвестиционными активами может потребовать отражения в годовой налоговой декларации для подтверждения отсутствия налогового обязательства.

Счета в иностранных банках

Плательщик планирует расчеты между счетами в иностранных банках. Налоговая служба в этой консультации четко разграничивает сферы ответственности. Сам факт оплаты через иностранный банк не меняет порядок начисления налогов, если обе стороны являются резидентами Украины.

Однако вопрос правомерности таких расчетов регулируется Законом № 2473 «О валюте и валютных операциях». ГНС уклонилась от прямого ответа относительно легальности такой схемы расчетов, посоветовав обратиться в Национальный банк Украины.

Для того чтобы продажа по номиналу не превратилась в облагаемый доход на всю сумму, необходимо иметь неопровержимые доказательства внесения средств в уставный капитал при учреждении или приобретении ООО. Приобретением актива считается именно внесение имущества или денег в обмен на права.

Даже если в контракте прописана номинальная стоимость, использование эквивалента в иностранной валюте обязывает плательщика пересчитывать суммы в гривны по курсу НБУ на дату операции. Если гривневый эквивалент на момент продажи окажется выше, чем на момент внесения капитала, возникнет инвестиционная прибыль, с которой придется заплатить 23% налогов.

Расчеты между резидентами Украины через иностранные счета являются зоной повышенного риска. Перед проведением транзакции необходимо получить подтверждение от НБУ или банка-резидента об отсутствии нарушений правил валютного контроля, поскольку штрафы в этой сфере могут значительно превышать потенциальную налоговую экономию.

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