КСУ признал неконституционной норму УПК о безальтернативном содержании под стражей: разбор текста решения

КСУ признал неконституционной норму УПК Украины, которая обязывала суды применять к военнослужащим исключительно содержание под стражей за совершение отдельных воинских преступлений в период действия военного положения.

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«Судебно-юридическая газета» уже сообщала о решении Второго сената Конституционного Суда Украины от 24 июня 2026 года № 4-р(II)/2026 по делу № 3-50/2025(102/25), которым была признана неконституционной часть восьмая статьи 176 УПК Украины. Предлагаем подробнее рассмотреть ключевые правовые выводы Конституционного Суда Украины, изложенные в этом решении.

Этот вопрос имеет определяющее значение для системы конституционных гарантий, поскольку очерчивает пределы законодательного вмешательства в сферу полномочий судебной власти и защищает фундаментальное право человека на свободу и личную неприкосновенность даже в чрезвычайных условиях войны.

Защита прав военнослужащих через призму судебного контроля за лишением свободы является не только требованием международных стандартов, но и фундаментом доверия к демократическому государству. Вопрос о том, может ли закон диктовать суду единственный вариант решения по вопросам свободы личности, непосредственно касается сохранения сущности правосудия и уважения к защитникам Отечества.

Обстоятельства дела

В Конституционный Суд Украины обратился военнослужащий Вооруженных Сил Украины, подозреваемый в дезертирстве (часть четвертая статьи 408 УК Украины).

Во время рассмотрения его дела суды применяли и продлевали срок содержания под стражей без определения размера залога, ссылаясь на часть восьмую статьи 176 УПК Украины, которая предусматривала, что к военнослужащим за определенные преступления (неповиновение, дезертирство и т.п.) применяется исключительно такая мера пресечения.

Субъект права на конституционную жалобу утверждал, что это положение нарушает принципы равенства перед законом и личной неприкосновенности, поскольку ставит военнослужащих в неравное положение и лишает суды возможности назначить более мягкую меру, фактически приравнивая их к особо опасным преступникам без надлежащего обоснования.

Позиция Конституционного Суда Украины

Рассматривая дело, Конституционный Суд Украины исходил из того, что личная свобода является естественным состоянием человека, тогда как арест или содержание под стражей означает исключительное положение, которое Конституция допускает лишь временно и при наличии юридических и фактических оснований, подлежащих установлению (проверке) судом.

Конституционный Суд Украины указал, что содержание под стражей по мотивированному решению следственного судьи, суда в понимании части второй статьи 29 Конституции Украины соответствует принципу верховенства права и минимизирует риск произвола, чего невозможно достичь, учитывая исключительно тяжесть преступления и не оценивая конкретные обстоятельства дела, реальные причины, обусловливающие необходимость содержания лица под стражей, а также невозможность применения иных, более мягких, мер пресечения.

Суд отметил, что лексическое значение слова «исключительно» («только», «лишь»), использованного законодателем в оспариваемом положении Кодекса, в контексте его формулировки ясно свидетельствует об обязанности следственного судьи, суда применять к соответствующей категории военнослужащих единственную меру пресечения — содержание под стражей.

Следственный судья, суд ограничен в возможности избрать в отношении соответствующих лиц иную, более мягкую, чем содержание под стражей, меру пресечения даже с учетом соответствующих рисков и иных конкретных обстоятельств. Это означает, что следственный судья, суд лишен возможности вынести мотивированное и справедливое судебное решение по данному вопросу, в частности надлежащим образом обосновать применение определенной меры пресечения, а следовательно, законодательное регулирование, заложенное в оспариваемом положении Кодекса, искажает саму сущность правосудия.

Конституционный Суд Украины подчеркнул, что в отношении каждого военнослужащего, подозреваемого или обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 402–405, 407, 408, 429 Уголовного кодекса Украины, при избрании меры пресечения должны индивидуально оцениваться обстоятельства и риски, предусмотренные Кодексом.

Следовательно, Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что установление в части восьмой статьи 176 Кодекса безальтернативной меры пресечения не согласуется с требованиями частей первой и второй статьи 29 Конституции Украины.

КСУ отметил, что законодатель не соблюдал конституционный запрет на присвоение функций судов другими органами государственной власти в тех случаях, когда ограничил судебное усмотрение настолько, что судебное решение может иметь следствием лишь один вариант разрешения правоприменительной ситуации. Конституционная роль правосудия не может быть сведена законодателем к технико-юридическому «оформлению» воли парламента.

Человеческое достоинство как абсолютный стандарт защиты военнослужащих

Конституционный Суд Украины указал, что неправомерное нормативное регулирование порядка избрания меры пресечения для военнослужащих посягает на их человеческое достоинство.

Суд отметил, что укрепление оборонных возможностей Украины зависит прежде всего от всесторонней государственной и общественной поддержки военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований. Усиление обороны Украины также связано с отношением общества и государства к каждому военнослужащему как к личности, наделенной человеческим достоинством и правами.

Лицо, совершившее уголовное правонарушение, не может быть превращено в простой объект борьбы с преступностью с нарушением его защищенного конституционным правом социального притязания на ценность и защиту.

Неотъемлемость прав человека в условиях военного положения

КСУ подчеркнул, что в контексте предмета рассмотрения данного дела и в соответствии со вторым предложением части второй статьи 64 Конституции Украины права и свободы человека, гарантированные статьей 24 (право на равноправие и равенство перед законом), статьей 28 (право каждого на уважение его достоинства), статьей 29 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьей 55 (право на судебную защиту) Конституции Украины, не могут быть ограничены в условиях военного положения.

Таким образом, Конституционный Суд Украины признал часть восьмую статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины неконституционной. Часть восьмая статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины утрачивает силу через три месяца со дня принятия Конституционным Судом Украины данного Решения.

Своей позицией Суд подтвердил, что автоматическое, безальтернативное лишение свободы противоречит самой природе правосудия и принципу верховенства права. Это решение обязывает законодателя и суды соблюдать индивидуальный подход при избрании мер пресечения, обеспечивая право каждого военнослужащего на мотивированное судебное решение.

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