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Яворовский райсуд обратился к судам из-за массовых ошибок с подсудностью после админреформы

16:58, 29 июня 2026
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Суд во Львовской области сообщил о массовых нарушениях правил территориальной подсудности.
Яворовский райсуд обратился к судам из-за массовых ошибок с подсудностью после админреформы
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Яворовский районный суд Львовской области сообщил о значительном количестве дел и материалов, которые поступают в суд с нарушением правил территориальной подсудности. В связи с этим в суде напомнили, что административно-территориальная реформа не изменила автоматически границы судебной юрисдикции.

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В суде отметили, что постановлением Верховной Рады от 17 июля 2020 года № 807-ІХ «Об образовании и ликвидации районов» были образованы новые районы в Украине.

В рамках административно-территориальной реформы был создан Яворовский район Львовской области с административным центром в городе Яворов, в состав которого вошли территории Ивано-Франковской территориальной громады, Мостисской территориальной громады, Новояворовской территориальной громады, Судововишнянской территориальной громады, Шегинивской территориальной громады и Яворовской территориальной громады.

В то же время изменение административно-территориального устройства не предусматривает автоматического изменения системы судоустройства Украины.

В соответствии со статьей 125 Конституции Украины и статьей 19 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» суд создается, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносится в Верховную Раду Украины Президентом Украины после консультаций с Высшим советом правосудия.

Согласно статье 21 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» местными общими судами являются окружные суды, которые создаются в одном или нескольких районах, районах в городах, в городе или в районе (районах) и городе (городах).

В то же время, согласно пункту 3 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» районные, межрайонные, районные в городах, городские, горрайонные суды продолжают осуществлять свои полномочия до создания и начала деятельности соответствующего местного окружного суда, юрисдикция которого будет распространяться на соответствующую территорию.

Пунктом 3¹ раздела XII этого Закона установлено, что до вступления в силу закона Украины об изменении системы местных судов в связи с образованием (ликвидацией) районов соответствующие местные суды продолжают осуществлять свои полномочия в пределах территориальной юрисдикции, определенной до вступления в силу постановления Верховной Рады Украины от 17 июля 2020 года № 807-ІХ «Об образовании и ликвидации районов», но не дольше чем один год со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Таким образом, несмотря на то, что Мостисская территориальная громада, Судововишнянская территориальная громада и Шегинивская территориальная громада входят в состав Яворовского района Львовской области, они не относятся к территориальной юрисдикции Яворовского районного суда Львовской области.

Территориальная юрисдикция Яворовского районного суда Львовской области не распространяется на территории, которые входили в состав бывших Мостисского и Городокского районов Львовской области.

В связи с этим в суде просят учитывать указанную информацию при направлении дел и материалов в Яворовский районный суд Львовской области с целью соблюдения требований территориальной подсудности.

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