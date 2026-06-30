Верховный Суд объяснил, почему банк не может выселить семью с ребенком из залогового дома

Верховный Суд подтвердил, что выселение из жилья, которое перешло как предмет обеспечения кредита, возможно только при условии доказательства, что оно было приобретено за кредитные средства.

Фото: Ryu Orn / Unsplash

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Коллегия судей Верховного Суда в составе Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрела в деле № 713/134/25 спор по кассационной жалобе банка на решения судов первой и апелляционной инстанций, которыми было отказано в удовлетворении иска о выселении жильцов из жилого дома.

Обстоятельства дела

Как следует из материалов дела, правоотношения между сторонами возникли из кредитного договора, заключенного еще в 2006 году между банковским учреждением и заемщиком. По этому договору банк предоставил заемщику кредит в размере 70 000 долларов США со сроком окончательного возврата до декабря 2021 года и процентной ставкой 13 % годовых.

Для обеспечения исполнения кредитных обязательств в тот же день стороны заключили ипотечный договор, по которому в залог банку был передан жилой дом с хозяйственными постройками. Установлено, что это недвижимое имущество принадлежало заемщику еще с 2005 года. В дальнейшем, в результате обращения взыскания на предмет ипотеки, право собственности на указанный дом перешло к банку, который приобрел статус его собственника.

Несмотря на это, в спорном доме продолжали проживать ответчики — члены семьи заемщика, которые были зарегистрированы по этому адресу и фактически использовали жилье как единственное место проживания. Ответчики отказались добровольно освободить помещение, что стало основанием для обращения банка в суд с требованием об их выселении.

Районный суд отказал банку в удовлетворении исковых требований, это решение оставил без изменений и Черновицкий апелляционный суд. Суды исходили из того, что банк не доказал приобретение предмета ипотеки за кредитные средства и не обосновал возможность выселения без предоставления другого жилья.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд напомнил, что согласно статье 47 Конституции Украины каждый имеет право на жилье, а принудительное лишение жилья возможно только на основании закона и по решению суда. При этом вмешательство в право на жилье должно соответствовать принципу пропорциональности, который вытекает как из практики ЕСПЧ, так и из статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей право на уважение жилья.

Суд обратил внимание на нормы статьи 391 Гражданского кодекса Украины, которые предусматривают право собственника требовать устранения препятствий в пользовании имуществом, а также на положения статьи 40 Закона Украины «Об ипотеке», согласно которой обращение взыскания на ипотечное жилье является основанием для выселения жильцов в порядке, установленном законом.

Вместе с тем Верховный Суд напомнил, что положения статьи 109 Жилищного кодекса Украины устанавливают общее правило: при выселении гражданам должно быть предоставлено другое постоянное жилое помещение. Исключение из этого правила применяется только тогда, когда жилье было приобретено за счет кредита (займа), возврат которого обеспечен ипотекой этого же жилья. Именно установление источника приобретения жилья является определяющим для решения вопроса о возможности выселения без предоставления другого жилья.

Верховный Суд отметил, что общие принципы доказывания, закрепленные в статьях 76–81 ГПК Украины, предусматривают, что каждая сторона должна доказать обстоятельства, на которые ссылается, а доказывание не может основываться на предположениях.

Оценивая материалы дела, Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций о том, что банк не представил надлежащих и допустимых доказательств того, что спорный жилой дом был приобретен именно за счет кредитных средств, обеспеченных ипотекой. Также было учтено, что истец не указал другое жилое помещение, которое могло бы быть предоставлено ответчикам в случае выселения, и не доказал наличие у них другого жилья в собственности или пользовании.

Кроме того, Верховный Суд обратил внимание на обстоятельства проживания в спорном доме малолетнего ребенка ответчиков. Суд указал, что согласно нормам гражданского законодательства, законодательства об охране детства и о свободе передвижения, право ребенка на проживание с родителями подлежит особой защите, а само по себе вселение ребенка в жилье не может рассматриваться как основание для лишения его права пользования этим жильем.

Суд подчеркнул, что доводы кассационной жалобы фактически сводятся к переоценке доказательств и установлению новых фактических обстоятельств, что в соответствии со статьей 400 ГПК Украины выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции.

С учетом изложенного Верховный Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены решений судов предыдущих инстанций, оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а судебные решения — без изменений.

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