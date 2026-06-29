Яворівський райсуд звернувся до судів через масові помилки з підсудністю після адмінреформи

Суд на Львівщині повідомив про масові порушення правил територіальної підсудності.

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Яворівський районний суд Львівської області повідомив про значну кількість справ і матеріалів, які надходять до суду з порушенням правил територіальної підсудності. У зв'язку з цим у суді нагадали, що адміністративно-територіальна реформа не змінила автоматично межі судової юрисдикції.

У суді зазначили, що постановою Верховної Ради від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» було утворено нові райони в Україні.

У межах адміністративно-територіальної реформи було утворено Яворівський район Львівської області з адміністративним центром у місті Яворів, до складу якого увійшли території Івано-Франківської територіальної громади, Мостиської територіальної громади, Новояворівської територіальної громади, Судововишнянської територіальної громади, Шегинівської територіальної громади та Яворівської територіальної громади.

Водночас зміна адміністративно-територіального устрою не передбачає автоматичної зміни системи судоустрою України.

Відповідно до статті 125 Конституції України та статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проект якого вноситься до Верховної Ради України Президентом України після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» місцевими загальними судами є окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах, районах у містах, у місті або в районі (районах) та місті (містах).

Разом із тим, відповідно до пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та початку діяльності відповідного місцевого окружного суду, юрисдикція якого поширюватиметься на відповідну територію.

Пунктом 3¹ розділу XII цього Закону визначено, що до набрання чинності законом України щодо зміни системи місцевих судів у зв’язку з утворенням (ліквідацією) районів відповідні місцеві суди продовжують здійснювати свої повноваження у межах територіальної юрисдикції, визначеної до набрання чинності постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», але не довше ніж один рік з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Таким чином, незважаючи на те, що Мостиська територіальна громада, Судововишнянська територіальна громада та Шегинівська територіальна громада входять до складу Яворівського району Львівської області, вони не належать до територіальної юрисдикції Яворівського районного суду Львівської області.

Територіальна юрисдикція Яворівського районного суду Львівської області не поширюється на території, які входили до колишніх Мостиського та Городоцького районів Львівської області.

Відтак, у суді просять враховувати зазначену інформацію під час направлення справ та матеріалів до Яворівського районного суду Львівської області з метою дотримання вимог щодо територіальної підсудності.

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