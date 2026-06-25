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КСУ признал неконституционной норму о безальтернативном содержании под стражей военнослужащих

19:10, 25 июня 2026
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Конституционный Суд Украины обнародовал решение, которым признал неконституционной часть восьмую статьи 176 УПК.
КСУ признал неконституционной норму о безальтернативном содержании под стражей военнослужащих
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Второй сенат Конституционного Суда Украины принял Решение № 4-р(II)/2026 по делу по конституционной жалобе Сергея Гнездилова.

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Предметом конституционного контроля по данному делу была часть восьмая статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которой «во время действия военного положения к военнослужащим, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 402–405, 407, 408, 429 Уголовного кодекса Украины, применяется исключительно мера пресечения, определенная пунктом 5 части первой настоящей статьи».

Заявитель утверждал, что оспариваемое положение УПК нарушает принцип равенства граждан перед законом (статья 24 Конституции Украины), поскольку во время действия военного положения ставит военнослужащих, в частности тех, которые совершили такие уголовные правонарушения, как неповиновение, самовольное оставление воинской части или места службы, дезертирство, в неравное положение и приравнивает их к особо опасным преступникам, представляющим угрозу обществу, что является дискриминацией по сфере деятельности.

По его убеждению, вследствие применения оспариваемого положения УПК ˂…˃ было нарушено, без надлежащего обоснования, его право на свободу и личную неприкосновенность, гарантированное статьей 29 Конституции Украины.

Исследовав вопросы, поднятые в конституционной жалобе Гнездилова С. А., Суд пришел к выводу, что оспариваемое положение УПК не соответствует требованиям статей 6, 21, частей первой, второй статьи 24, части первой статьи 28, частей первой, второй статьи 29, частей первой, второй статьи 55, части второй статьи 64, части второй статьи 124 Конституции Украины.

В Решении подчеркнуто, что установление законодателем для военнослужащих, которых подозревают или обвиняют в совершении ряда преступлений, исключительно самой строгой меры пресечения — содержания под стражей — нарушает требования частей первой, второй статьи 29 Основного Закона Украины, поскольку не обеспечивает конституционного требования о наличии мотивированного судебного решения как результата судебного усмотрения. Это, по убеждению Суда, искажает саму сущность правосудия.

Судебное усмотрение ограничено настолько, что судебное решение может иметь следствием лишь один вариант разрешения правоприменительной ситуации, — говорится в Решении. Следовательно, законодатель лишил следственного судью, суд возможности обоснованно и справедливо по данному вопросу осуществить правосудие, что не соответствует требованиям статей 6, 55 и 124 Конституции Украины.

Суд подчеркнул, что в отношении каждого военнослужащего, которого подозревают или обвиняют в совершении отдельных воинских уголовных правонарушений и в связи с этим избирают меру пресечения, должны быть индивидуально оценены обстоятельства и риски, предусмотренные УПК.

Суд отметил, что оспариваемым положением УПК выделена группа военнослужащих, подозреваемых или обвиняемых в совершении отдельных воинских уголовных правонарушений, в отношении которых законодатель установил безальтернативное применение такой меры пресечения, как содержание под стражей. Однако Суд констатировал отсутствие объективного и разумного основания для проведенного законодателем различия в статусе с целью выделения соответствующей группы военнослужащих для применения к ним исключительно самой строгой меры пресечения.

Такое неправомерное нормативное регулирование порядка избрания меры пресечения для военнослужащих имеет следствием посягательство на их человеческое достоинство, что, по мнению Суда, не согласуется с требованиями частей первой, второй статьи 24 в их системной связи с частью первой статьи 21, частью первой статьи 28 Конституции Украины. Соблюдение конституционных гарантий человеческого достоинства особенно важно в ситуации, когда речь идет о военнослужащих, которые выполняют высокую конституционную роль в условиях военного положения, — подчеркнул Суд.

Учитывая изложенное, Суд признал неконституционной часть восьмую статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины, отсрочив утрату силы этого положения на три месяца.

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КСУ

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