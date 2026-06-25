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Командира полка «Скала» Юрия Гаркавого отстранили на время расследования заявлений о пытках и смерти военнослужащих

19:00, 25 июня 2026
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ГБР расследует возможное превышение власти в подразделении, омбудсмены сообщают о системных нарушениях.
Командира полка «Скала» Юрия Гаркавого отстранили на время расследования заявлений о пытках и смерти военнослужащих
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Командира 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Юрия Гаркавого отстранили от исполнения обязанностей на время расследования информации о предполагаемых пытках и смерти военнослужащих. Об этом во время пресс-конференции заявили представители полка, сообщает Радио Свобода.

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Кто временно будет исполнять обязанности командира полка, пока не определено.

Из-за чего началось расследование

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о проверке информации о возможных серьезных нарушениях прав военнослужащих в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала».

По словам омбудсмена, речь идет о сообщениях о предполагаемом применении пыток, обустройстве мест несвободы и доведении военнослужащих до самоубийства.

«Любые нарушения прав человека, особенно в условиях военного положения, недопустимы и требуют немедленной реакции», – подчеркнул Лубинец.

В связи с этим он обратился в Государственное бюро расследований и Специализированную прокуратуру в сфере обороны с требованием провести полное, объективное и беспристрастное расследование.

В ГБР сообщили, что следователи внесли соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Кроме того, Лубинец провел рабочее совещание с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, Военная служба правопорядка уже начала выяснение обстоятельств.

Также омбудсмен сообщил, что мониторинговая группа Офиса Уполномоченного выехала в полк для проведения проверки. По словам Лубинца, он получил заверения о полном содействии работе независимой мониторинговой группы.

Что заявила военный омбудсмен

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что поддерживает необходимость принятия управленческих решений в отношении 425-го отдельного штурмового полка «Скала» и выступает за его реорганизацию.

По ее словам, информация о возможных избиениях и издевательствах над военнослужащими начала поступать еще в мае-июне 2025 года. Сначала речь шла об избиении журналиста, переведенного в полк, затем — капеллана смежной бригады, а позже командования батальона, который переформировывали в состав 425-го ОШП. После этого, отметила она, стало понятно, что проблема носит системный характер.

Решетилова сообщила, что в июне 2025 года представители Офиса Президента и Военной службы правопорядка провели проверку на полигоне подразделения. По ее словам, из полка вывезли 22 военнослужащих, которые дали показания об избиениях, подтвержденные полиграфом. Также была установлена группа инструкторов, которых подозревают в организации издевательств на полигонах.

В то же время омбудсмен заявила, что после проверки не были приняты надлежащие меры для привлечения виновных к ответственности и недопущения подобных случаев в будущем. По ее словам, результаты расследования до сих пор отсутствуют.

Она также сообщила, что с начала работы Офиса военного омбудсмена в правоохранительные органы было направлено девять сообщений о возможных преступлениях в полку «Скала».

Кроме того, по словам Решетиловой, офис наладил взаимодействие с командованием подразделения для оперативного реагирования на жалобы военнослужащих. В частности, были достигнуты договоренности о недопущении к работе с личным составом лиц, которых идентифицировали как системных нарушителей прав военных, а также обеспечена регулярная связь бойцов с семьями. По ее словам, количество жалоб от родственников на отсутствие связи с военнослужащими сократилось на 73%.

Проблемы с управлением полком

Отдельно Решетилова обратила внимание на проблему военнослужащих с зависимостями. По ее словам, несколько месяцев назад в подразделении выявили около двух тысяч человек, которые получают заместительную поддерживающую терапию. Она отметила, что в соответствии с действующими нормами такие военнослужащие не должны проходить службу в штурмовых подразделениях.

Комментируя ситуацию в полку, омбудсмен подчеркнула, что «Скала» по численности фактически соответствует дивизии, однако продолжает действовать в штатной структуре полка.

«Размер "Скалы", как об этом уже говорилось, примерно дивизия. При этом у них остается штат полка. Управлять таким количеством личного состава штатом полка просто нереально, даже при желании проконтролировать все невозможно. Здесь однозначно нужны управленческие решения», — отметила она.

По словам Решетиловой, этот вопрос она обсуждала с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он, по ее словам, считает, что ситуация может улучшиться в случае создания отдельного командования штурмовых подразделений.

В то же время сама омбудсмен выступает против создания отдельного вида войск. По ее мнению, это может привести к масштабированию негативных практик и нарушений прав человека. Вместо этого она предложила создавать отдельные штурмовые подразделения в составе каждого корпуса.

«Я неизменно считаю, что создание отдельного вида войск приведет к масштабированию негативных практик и нарушений прав человека. С моей точки зрения оптимальным было бы создание отдельных штурмовых подразделений в каждом корпусе. Это позволило бы командиру корпуса осуществлять контроль и формировать культуру поведения, дисциплину в подразделении. В любом случае решение по штурмовым подразделениям должно быть хорошо взвешенным и продуманным», – подчеркнула Решетилова.

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военные военнослужащие

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