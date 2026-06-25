Бывший руководитель штаба Антитеррористического центра СБУ Дмитрий Козюра получил пожизненный срок за госизмену

По данным следствия, завербованный ФСБ полковник СБУ передавал врагу секретные документы.

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Бывший начальник Штаба Антитеррористического центра при СБУ Дмитрий Козюра признан виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, кадровый офицер СБУ в звании полковника имел доступ к государственной тайне и отвечал за координацию борьбы с терроризмом. В марте 2018 года в Вене его завербовала ФСБ РФ.

За денежное вознаграждение он согласился собирать и передавать российским спецслужбам сведения оборонного характера, в том числе информацию, составляющую государственную тайну. С тех пор осужденный поддерживал постоянную связь со своими российскими кураторами. Для конспирации он выходил на связь с представителями российских спецслужб через посредника, а шифрограммы подписывал лично.

Как отметил Генеральный прокурор, активная деятельность агента началась после начала полномасштабного вторжения РФ. В его задачи входили шпионаж за командными пунктами СБУ и передача информации об атаках по бизнес-центрам и количестве раненых военных и гражданских.

По данным Руслана Кравченко, в течение 2024–2025 годов осужденный систематически передавал сведения о последствиях ракетных ударов по объектам в Киеве, местах дислокации подразделений СБУ, данные о воинских частях, служебные документы и аналитические материалы.

Кроме того, он передавал документы с грифом «секретно» относительно объектов критической инфраструктуры, в частности газотранспортной системы, а также планы по усилению противовоздушной обороны на этих объектах.

В феврале 2025 года, по словам Генерального прокурора, предателя разоблачили. Во время допросов он признал, что работал на ФСБ РФ за денежное вознаграждение.

«Сегодня ему объявлен приговор — пожизненное лишение свободы. Тот, кто носил украинские погоны и начал работать на ФСБ, становится врагом Украины. Для таких — только самое суровое наказание», — подчеркнул Руслан Кравченко.

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