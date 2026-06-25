Колишній керівник штабу антитерористичного центру СБУ Дмитро Козюра отримав довічний термін за держзраду

За даними слідства, завербований ФСБ полковник СБУ передавав ворогу секретні документи.

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Колишнього начальника Штабу Антитерористичного центру при СБУ Дмитра Козюру визнано винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За його словами, кадровий офіцер СБУ у званні полковника мав доступ до державної таємниці та відповідав за координацію боротьби з тероризмом. У березні 2018 року у Відні його завербувала ФСБ РФ.

За грошову винагороду він погодився збирати та передавати російським спецслужбам оборонні відомості, зокрема інформацію, що становить державну таємницю. Відтоді засуджений підтримував постійний зв'язок зі своїми російськими кураторами. Для конспірації він виходив на зв'язок із представниками російських спецслужб через посередника, а шифрограми підписував особисто.

Як зазначив Генеральний прокурор, активна діяльність агента розпочалася після початку повномасштабного вторгнення РФ. До його завдань входило шпигування за командними пунктами СБУ та передача інформації про атаки по бізнес-центрах і кількість поранених військових та цивільних.

За даними Руслана Кравченка, упродовж 2024–2025 років засуджений систематично передавав відомості про наслідки ракетних ударів по об'єктах у Києві, місця дислокації підрозділів СБУ, дані про військові частини, службові документи та аналітичні матеріали.

Крім того, він передавав документи з грифом «таємно» щодо об'єктів критичної інфраструктури, зокрема газотранспортної системи, а також плани щодо посилення протиповітряної оборони на цих об'єктах.

У лютому 2025 року, за словами генерального прокурора, зрадника викрили. Під час допитів він визнав, що працював на ФСБ РФ за фінансову винагороду.

«Сьогодні йому оголошено вирок — довічне позбавлення волі. Той, хто носив українські погони, і почав працювати на ФСБ, стає ворогом України. Для таких лише найсуворіше покарання», – наголосив Руслан Кравченко.

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