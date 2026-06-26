Третейський суд в Україні — хто може створити та як пройти державну реєстрацію

Хто може заснувати постійно діючий третейський суд, куди звертатися для його реєстрації та які документи потрібно подати.

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Бізнес і громадяни дедалі частіше шукають способи вирішувати спори без багаторічних судових процесів, значних витрат та складних бюрократичних процедур. Одним із таких механізмів є постійно діючий третейський суд — незалежний недержавний орган, який дозволяє розглядати цивільні та господарські спори за згодою сторін. Для створення такого суду законодавство передбачає окрему процедуру державної реєстрації та визначає перелік документів, необхідних для її проходження.

Що таке третейський суд і для чого він створюється

Відповідно до законодавства, третейський суд є недержавним та незалежним органом. Він створюється за добровільною згодою фізичних або юридичних осіб і є альтернативою судам загальної юрисдикції.

Основним завданням третейського суду є всебічний, неупереджений і законний розгляд спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин, із забезпеченням захисту майнових і немайнових прав сторін.

Хто здійснює державну реєстрацію постійно діючого третейського суду

Порядок державної реєстрації залежить від того, при якій організації створюється третейський суд.

Міністерство юстиції здійснює державну реєстрацію третейських судів, створених при всеукраїнських громадських організаціях, всеукраїнських об'єднаннях роботодавців та творчих спілках.

Водночас територіальні органи Мін’юсту проводять реєстрацію третейських судів, засновниками яких є місцеві чи регіональні організації, а також торгово-промислові палати, біржі та інші юридичні особи.

Які документи потрібні для реєстрації третейського суду

Процедура державної реєстрації регулюється Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Відповідно до статті 20 цього Закону, для державної реєстрації постійно діючого третейського суду необхідно подати:

заяву про державну реєстрацію постійно діючого третейського суду (форма 6);

примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління засновника про створення третейського суду;

установчі документи третейського суду (положення та регламент);

список третейських суддів;

копію статуту засновника третейського суду.

Третейський суд є не лише альтернативою державній системі правосуддя, а й інструментом, який дозволяє бізнесу та громадянам оперативніше вирішувати спори, забезпечуючи конфіденційність і професійний розгляд справ.

Для успішного створення постійно діючого третейського суду необхідно правильно підготувати установчі документи, сформувати перелік третейських суддів і визначити орган, уповноважений здійснювати державну реєстрацію.

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