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Третейский суд в Украине — кто может создать и как пройти государственную регистрацию

09:24, 26 июня 2026
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Кто может учредить постоянно действующий третейский суд, куда обращаться для его регистрации и какие документы необходимо подать.
Третейский суд в Украине — кто может создать и как пройти государственную регистрацию
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Бизнес и граждане все чаще ищут способы разрешать споры без многолетних судебных процессов, значительных расходов и сложных бюрократических процедур. Одним из таких механизмов является постоянно действующий третейский суд — независимый негосударственный орган, который позволяет рассматривать гражданские и хозяйственные споры по соглашению сторон. Для создания такого суда законодательство предусматривает отдельную процедуру государственной регистрации и определяет перечень документов, необходимых для ее прохождения.

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Что такое третейский суд и для чего он создается

В соответствии с законодательством, третейский суд является негосударственным и независимым органом. Он создается по добровольному согласию физических или юридических лиц и является альтернативой судам общей юрисдикции.

Основной задачей третейского суда является всестороннее, беспристрастное и законное рассмотрение споров, возникающих из гражданских и хозяйственных правоотношений, с обеспечением защиты имущественных и неимущественных прав сторон.

Кто осуществляет государственную регистрацию постоянно действующего третейского суда

Порядок государственной регистрации зависит от того, при какой организации создается третейский суд.

Министерство юстиции осуществляет государственную регистрацию третейских судов, созданных при всеукраинских общественных организациях, всеукраинских объединениях работодателей и творческих союзах.

В то же время территориальные органы Минюста проводят регистрацию третейских судов, учредителями которых являются местные или региональные организации, а также торгово-промышленные палаты, биржи и другие юридические лица.

Какие документы нужны для регистрации третейского суда

Процедура государственной регистрации регулируется Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований».

В соответствии со статьей 20 данного Закона, для государственной регистрации постоянно действующего третейского суда необходимо подать:

  • заявление о государственной регистрации постоянно действующего третейского суда (форма 6);
  • экземпляр оригинала либо нотариально удостоверенную копию решения уполномоченного органа управления учредителя о создании третейского суда;
  • учредительные документы третейского суда (положение и регламент);
  • список третейских судей;
  • копию устава учредителя третейского суда.

Третейский суд является не только альтернативой государственной системе правосудия, но и инструментом, который позволяет бизнесу и гражданам более оперативно разрешать споры, обеспечивая конфиденциальность и профессиональное рассмотрение дел.

Для успешного создания постоянно действующего третейского суда необходимо правильно подготовить учредительные документы, сформировать перечень третейских судей и определить орган, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию.

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