Владимир Зеленский заявил о подготовке Беларуси к возможному расширению агрессии против Украины

Президент раскрыл данные разведки о военной инфраструктуре Беларуси у границы с Украиной.

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Президент Владимир Зеленский сообщил о новых данных украинской разведки, которые свидетельствуют об углублении проблем с обеспечением топливом, военной логистикой и управлением на временно оккупированном Крымском полуострове, а также о подготовительных мероприятиях в Беларуси, которые могут быть связаны с потенциальным расширением агрессии против Украины.

Служба внешней разведки Украины получила материалы, свидетельствующие о фактически ежедневном ухудшении ситуации в оккупированном Крыму.

«Российская оккупационная администрация довольно четко и недвусмысленно признает невозможность решить проблемы, которые были созданы нашими санкциями средней дальности против оккупанта, а также выполнением плана дальнобойных санкций прежде всего в отношении российской нефтепереработки», – отметил Зеленский.

Он добавил, что аналогичные процессы, по информации разведки, происходят и в других регионах России.

Президент также сообщил, что Украина получила внутреннюю российскую документацию по оценке общественных настроений в РФ. По его словам, уровень тревожности среди россиян сейчас превышает показатели периода проведения Курской операции и составляет более 50%.

Кроме того, согласно приведенным Зеленским данным, 66% граждан РФ считают свое финансовое положение сложным, а более 80% ожидают неизбежного масштабного экономического кризиса.

«Абсолютно прозрачные показатели, которые отражают провал путинской военной политики», – подчеркнул Президент.

Отдельно Глава государства сообщил о докладе главы Службы внешней разведки Украины Олега Луговского о мероприятиях, которые реализуются в Беларуси «под очевидным российским влиянием» для подготовки к потенциальному расширению агрессии против Украины.

По словам Зеленского, вдоль украинско-белорусской границы завершается строительство дорожной инфраструктуры и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов на направлениях Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов.

Президент отметил, что, по информации украинской разведки, во внутренних российских документах эти мероприятия описываются именно в контексте задач так называемой «СВО».

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина уже передала Беларуси необходимые сигналы относительно такой деятельности и других форматов сотрудничества с Россией, которые, по его словам, способствуют затягиванию и масштабированию войны.

«Беларусь знает, какие шаги необходимы с ее стороны для мира. Развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть сделаны именно белорусской стороной», – заявил Президент.

Фото: Владимир Зеленский

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