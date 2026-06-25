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Правила бронирования работников агропредприятий предлагают сделать одинаковыми для всех областей

18:13, 25 июня 2026
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В Раде считают, что определение критически важных агропредприятий должно зависеть от единых критериев, а не от региона, в котором они работают.
Правила бронирования работников агропредприятий предлагают сделать одинаковыми для всех областей
Фото: Depositphotos
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В Украине предлагают унифицировать критерии определения критически важных аграрных предприятий, от которых зависит возможность бронирования работников в период мобилизации. Причиной стали существенные различия в подходах областных военных администраций, из-за которых фермерские хозяйства с одинаковыми показателями могут получать разные условия в зависимости от региона.

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Бронирование работников агропредприятий: что предлагают изменить

В Комитете по вопросам аграрной и земельной политики указали на необходимость пересмотра и унификации критериев определения критически важных предприятий аграрного сектора, которые устанавливают областные военные администрации.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 30 мая 2026 года №692 «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время» областные военные администрации должны были до 10 июня пересмотреть критерии, по которым предприятия, учреждения и организации признаются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

В настоящее время пересмотр критериев продолжается. Вместе с тем парламентарии обращают внимание, что в разных регионах применяются существенно разные подходы к определению аграрных предприятий как критически важных. Из-за этого возможность получения соответствующего статуса может зависеть не от реального вклада предприятия в экономику или обеспечение продовольственной безопасности, а от области, в которой оно осуществляет свою деятельность.

В частности, в отдельных регионах предлагают значительно повысить требования к площади земельного банка, объемам дохода, количеству работников, сумме уплаченных налогов и другим показателям. По мнению Комитета, такая практика создает неравные условия для аграрных товаропроизводителей и повышает риск утраты возможности бронирования работников для значительного количества малых и средних фермерских хозяйств.

Кроме того, анализ проектов региональных критериев свидетельствует о существенном повышении минимальной площади обрабатываемых земель, а также минимального объема реализации продукции, необходимого для получения статуса критически важного предприятия. По убеждению Комитета, это создает дополнительные риски для деятельности малых фермерских хозяйств, которые являются важной составляющей аграрного сектора, и формирует неравные условия доступа к бронированию между субъектами хозяйствования.

В связи с этим депутаты решили подготовить предложения и направить их премьер-министру Юлии Свириденко.

Аренда конфискованных земель

Отдельное внимание уделили проблеме прекращения прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения, конфискованных в государственную собственность. При этом учли судебную практику Верховного Суда и обсудили возможные законодательные механизмы урегулирования этого вопроса.

Приватизация имущества Госгеокадастра

Также Комитет обратил внимание на необходимость обеспечить взвешенный подход к приватизации недвижимого имущества, в котором размещены территориальные органы Госгеокадастра.

Для обеспечения бесперебойной работы территориальных органов Госгеокадастра Комитет решил обратиться к премьер-министру с соответствующим предложением.

Напомним, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства ужесточило критерии для предприятий, которые претендуют на получение статуса критически важных для экономики и права на бронирование работников.

В частности, для аграрных предприятий вдвое повысили минимальную площадь обрабатываемых земель — с 500 до 1000 га, а минимальный годовой доход — с 20 млн грн до 40 млн грн. Также ввели новое обязательное требование о предоставлении копии налогового расчета с подтверждением от контролирующего органа.

Кроме того, из критериев исключили требование об уплате НДФЛ в размере от 324 тыс. грн за квартал и возможность получить статус критически важного предприятия благодаря владению 90% капитала других предприятий с таким статусом.

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