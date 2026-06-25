Правила бронювання працівників агропідприємств пропонують зробити однаковими для всіх областей

У Раді вважають, що визначення критично важливих агропідприємств має залежати від єдиних критеріїв, а не від регіону, де вони працюють.

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В Україні пропонують уніфікувати критерії визначення критично важливих аграрних підприємств, від яких залежить можливість бронювання працівників під час мобілізації. Причиною стали суттєві відмінності у підходах обласних військових адміністрацій, через які однакові за показниками фермерські господарства можуть отримувати різні умови залежно від регіону.

Бронювання працівників агропідприємств: що пропонують змінити

У Комітеті з питань аграрної та земельної політики вказали на необхідності перегляду та уніфікації критеріїв визначення критично важливих підприємств аграрного сектору, які встановлюють обласні військові адміністрації.

Відповідно до постанови Кабміну від 30 травня 2026 року №692 «Деякі питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час» обласні військові адміністрації мали до 10 червня переглянути критерії, за якими підприємства, установи та організації визнаються критично важливими для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань.

Наразі перегляд критеріїв триває. Водночас парламентарі звертають увагу, що в різних регіонах застосовуються суттєво різні підходи до визначення аграрних підприємств критично важливими. Через це можливість отримати відповідний статус може залежати не від реального внеску підприємства в економіку чи забезпечення продовольчої безпеки, а від області, де воно здійснює діяльність.

Зокрема, в окремих регіонах пропонують значно підвищити вимоги до площі земельного банку, обсягів доходу, кількості працівників, суми сплачених податків та інших показників. На думку Комітету, така практика створює нерівні умови для аграрних товаровиробників та підвищує ризик втрати можливості бронювання працівників для значної кількості малих і середніх фермерських господарств.

Крім того, аналіз проєктів регіональних критеріїв свідчить про суттєве підвищення мінімальної площі земель, які обробляються, а також мінімального обсягу реалізації продукції, необхідного для отримання статусу критично важливого підприємства. На переконання Комітету, це створює додаткові ризики для діяльності малих фермерських господарств, які є важливою складовою аграрного сектору, та формує нерівні умови доступу до бронювання між суб'єктами господарювання.

У зв'язку з цим депутати вирішили напрацювати пропозиції та направити їх прем'єр-міністру Юлії Свириденко.

Оренда конфіскованих земель

Окрему увагу приділили проблемі припинення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення, конфіскованих у державну власність. При цьому врахували судову практику Верховного Суду та обговорили можливі законодавчі механізми врегулювання цього питання.

Приватизація майна Держгеокадастру

Також Комітет звернув увагу на необхідність забезпечити виважений підхід до приватизації нерухомого майна, у якому розміщені територіальні органи Держгеокадастру.

Для забезпечення безперебійної роботи територіальних органів Держгеокадастру Комітет вирішив звернутися до прем'єр-міністра з відповідною пропозицією.

Нагадаємо, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства посилило критерії для підприємств, які претендують на отримання статусу критично важливих для економіки та право на бронювання працівників.

Зокрема, для аграрних підприємств удвічі підвищили мінімальну площу оброблюваних земель — із 500 до 1000 га, а мінімальний річний дохід — із 20 млн грн до 40 млн грн. Також запровадили нову обов'язкову вимогу щодо подання копії податкового розрахунку з підтвердженням від контролюючого органу.

Крім того, із критеріїв виключили вимогу щодо сплати ПДФО у розмірі від 324 тис. грн за квартал та можливість отримати статус критично важливого підприємства завдяки володінню 90% капіталу інших підприємств із таким статусом.

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