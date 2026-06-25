Бронювання працівників за новими правилами: отримати статус критично важливого підприємства стане важче

Площа земель, доходи, зарплати: що змінилося для підприємств, які хочуть бронювати працівників.

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Держава посилила вимоги до підприємств, які прагнуть отримати статус критично важливих для економіки, а разом із ним — право на бронювання працівників. Про це йдеться в наказі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства №6954, з яким ознайомилась «Судово-юридична газета».

Що змінилося для аграріїв

Для агропідприємств удвічі підвищили мінімальну площу оброблюваних земель — із 500 до 1000 га. Також у два рази збільшили мінімальний річний дохід: якщо раніше достатньо було 20 млн грн, то тепер необхідно щонайменше 40 млн грн.

Водночас із критеріїв виключили дві попередні умови. Відтепер не враховується сплата ПДФО у розмірі від 324 тис. грн за квартал, а також більше не можна отримати статус завдяки володінню 90% капіталу інших критично важливих підприємств.

Натомість з'явилася нова обов'язкова вимога — подання копії податкового розрахунку з підтвердженням від контролюючого органу.

Для лісових господарств вимоги стали жорсткішими

Мінімальну площу земель постійного користування для лісгоспів збільшили з 500 до 2500 га. Альтернативний критерій щодо кількості застрахованих працівників пом'якшили — із 15 до 10 осіб, однак тепер він обов'язково поєднується з фінансовою вимогою: річний дохід має становити не менше 10 млн грн. Раніше такого критерію для лісового господарства не було.

Крім того, із переліку профільних КВЕД виключили мисливство, інжинірингову діяльність, геологію та окремі види освітньої діяльності.

Нові вимоги до рівня зарплати

Для загального переліку підприємств запровадили нові обов'язкові критерії, яких раніше не існувало:

для підприємств із понад 50 працівниками середня зарплата має бути не нижчою за середню по країні за останній рік, помножену на коефіцієнт 2;

для підприємств із чисельністю від 20 працівників застосовується коефіцієнт 3;

для постійних представництв нерезидентів також встановлено коефіцієнт 3 замість попереднього коефіцієнта 2.

Нові умови для міжобласного статусу

Для підприємств, що працюють у трьох і більше областях, визначили дві обов'язкові вимоги: штат не менше 10 працівників та сплата податків і єдиного соціального внеску (крім митних платежів) у розмірі від 24 тис. грн у кожній із цих областей протягом останніх трьох місяців.

Підприємства, які виробляють техніку та обладнання українського виробництва, також можуть претендувати на статус критично важливих за умови, що їхня продукція включена до переліку Мінекономіки та підлягає частковій бюджетній компенсації.

Які критерії залишилися без змін

Без змін залишилися критерії, за якими критично важливими можуть визнаватися підприємства, що:

отримують державні гранти;

надають послуги Мінекономіки за договорами строком від шести місяців;

належать до сфери управління міністерства або мають державу як єдиного засновника;

здійснюють експертизу нормативно-правових актів у сфері економіки чи зовнішньоекономічної діяльності;

є учасниками індустріального парку;

уклали інвестиційні договори у сферах переробної промисловості, виробництва біогазу, видобування та переробки корисних копалин.

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