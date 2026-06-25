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Бронирование работников по новым правилам: получить статус критически важного предприятия станет сложнее

14:03, 25 июня 2026
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Площадь земель, доходы, зарплаты: что изменилось для предприятий, которые хотят бронировать работников.
Бронирование работников по новым правилам: получить статус критически важного предприятия станет сложнее
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Государство ужесточило требования к предприятиям, которые стремятся получить статус критически важных для экономики, а вместе с ним — право на бронирование работников. Об этом говорится в приказе Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, с которым ознакомилась «Судебно-юридическая газета».

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Что изменилось для аграриев

Для агропредприятий вдвое повысили минимальную площадь обрабатываемых земель — с 500 до 1000 га. Также в два раза увеличили минимальный годовой доход: если раньше было достаточно 20 млн грн, то теперь необходимо не менее 40 млн грн.

В то же время из критериев исключили два предыдущих условия. Отныне не учитывается уплата НДФЛ в размере от 324 тыс. грн за квартал, а также больше нельзя получить статус благодаря владению 90% капитала других критически важных предприятий.

Вместо этого появилось новое обязательное требование — предоставление копии налогового расчета с подтверждением от контролирующего органа.

Для лесных хозяйств требования стали жестче

Минимальную площадь земель постоянного пользования для лесхозов увеличили с 500 до 2500 га. Альтернативный критерий по количеству застрахованных работников смягчили — с 15 до 10 человек, однако теперь он обязательно сочетается с финансовым требованием: годовой доход должен составлять не менее 10 млн грн. Ранее такого критерия для лесного хозяйства не существовало.

Кроме того, из перечня профильных КВЭД исключили охоту, инжиниринговую деятельность, геологию и отдельные виды образовательной деятельности.

Новые требования к уровню заработной платы

Для общего перечня предприятий ввели новые обязательные критерии, которых ранее не существовало:

  • для предприятий с численностью более 50 работников средняя заработная плата должна быть не ниже средней по стране за последний год, умноженной на коэффициент 2;
  • для предприятий с численностью от 20 работников применяется коэффициент 3;
  • для постоянных представительств нерезидентов также установлен коэффициент 3 вместо прежнего коэффициента 2.

Новые условия для межобластного статуса

Для предприятий, работающих в трех и более областях, определили два обязательных требования: штат не менее 10 работников и уплата налогов и единого социального взноса (кроме таможенных платежей) в размере от 24 тыс. грн в каждой из этих областей за последние три месяца.

Предприятия, которые производят технику и оборудование украинского производства, также могут претендовать на статус критически важных при условии, что их продукция включена в перечень Минэкономики и подлежит частичной бюджетной компенсации.

Какие критерии остались без изменений

Без изменений остались критерии, согласно которым критически важными могут признаваться предприятия, которые:

  • получают государственные гранты;
  • предоставляют услуги Минэкономики по договорам сроком от шести месяцев;
  • относятся к сфере управления министерства либо имеют государство в качестве единственного учредителя;
  • проводят экспертизу нормативно-правовых актов в сфере экономики или внешнеэкономической деятельности;
  • являются участниками индустриального парка;
  • заключили инвестиционные договоры в сферах перерабатывающей промышленности, производства биогаза, добычи и переработки полезных ископаемых.

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