ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в два суда
Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что назначено рассмотрение вопроса о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия:
в Бориспольский горрайонный суд Киевской области – 2 судей;
в Чудновский районный суд Житомирской области – 1 судьи.
Рассмотрение вопроса состоится 15 июля 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).
Судья, изъявивший желание быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому необходимо приложить:
справку согласно установленной форме;
другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).
Срок подачи документов – 7 дней со дня опубликования данного объявления.
Форма подачи документов – бумажная и/или электронная.
Документы можно подать лично или направить по почте (в том числе электронной).
Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:
почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9.
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