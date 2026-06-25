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ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в два суда

18:55, 25 июня 2026
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Судья, изъявивший желание быть командированным в другой суд, должен подать в Комиссию соответствующие документы.
ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в два суда
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Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что назначено рассмотрение вопроса о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия:

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в Бориспольский горрайонный суд Киевской области – 2 судей;

в Чудновский районный суд Житомирской области – 1 судьи.

Рассмотрение вопроса состоится 15 июля 2026 года в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, изъявивший желание быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому необходимо приложить:

справку согласно установленной форме;

другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов – 7 дней со дня опубликования данного объявления.

Форма подачи документов – бумажная и/или электронная.

Документы можно подать лично или направить по почте (в том числе электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9.

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суд судья ВККС

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