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ВККС розгляне питання про відрядження суддів до двох судів

18:55, 25 червня 2026
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Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до Комісії свої документи.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до двох судів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що призначено питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

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до Бориспільського міськрайонного суду Київської області – 2 суддів;

до Чуднівського районного суду Житомирської області – 1 судді.

Розгляд питання відбуватиметься 15 липня 2026 року о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати:

1) довідку згідно зі встановленою формою;

2) інші документи, які, на думку судді, може бути враховано при ухваленні рішення (за наявності).

Строк подання документів – 7 днів із дня оприлюднення цього оголошення.

Форма подання документів – паперова та/або електронна.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою (зокрема, електронною).

Документи приймаються за адресою Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

поштова адреса: 03110, м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9;

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суд суддя ВККС

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