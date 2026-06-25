ВРП все ж звільнила суддю Олену Галатіну після кваліфоцінювання ВККС

Суддю визнали такою, що не відповідає посаді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя звільнила суддю Донецького окружного адміністративного суду Олену Галатіну за результатами кваліфікаційного оцінювання, яке визнало її такою, що не відповідає займаній посаді.

Відповідне рішення ухвалено під час засідання 25 червня. Підставою стало подання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

У висновку ВККС зазначено, що за результатами кваліфоцінювання суддів місцевих судів Галатіну Олену Олександрівну визнано такою, що не відповідає займаній посаді.

У ВРП нагадали, що відповідно до перехідних положень Конституції України оцінювання відповідності суддів, яких призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», проводиться у встановленому законом порядку. Встановлення невідповідності займаній посаді або відмова від проходження оцінювання є підставою для звільнення судді.

Нагадаємо, як повідомляла «Судово-юридична газета», Указом Президента України від 2 червня 2007 року Олену Галатіну було призначено суддею Донецького окружного адміністративного суду строком на п’ять років. У 2012 році Верховна Рада обрала її на цю посаду безстроково.

У 2018 році Вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочала процедуру кваліфікаційного оцінювання судді на відповідність займаній посаді. За результатами оцінювання 14 листопада 2023 року ВККС визнала Олену Галатіну такою, що не відповідає займаній посаді, та внесла подання до ВРП про її звільнення.

Підстави рішення ВККС

Серед ключових претензій до судді — систематичні порушення вимог законодавства щодо доброчесності та професійної етики:

регулярні поїздки на тимчасово окуповані території з одночасним ухваленням та підписанням судових рішень електронним цифровим підписом;

недекларування майна та доходів (зокрема, земельної ділянки, права користування майном, отримання коштів від батьків для придбання автомобіля BMW X6 2020 року);

ухвалення судових рішень у дні, коли суддя, за даними реєстрів, була відсутня на робочому місці або перебувала за межами підконтрольної території;

інші обставини, які, на думку Комісії, негативно впливають на суспільну довіру до судової влади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.