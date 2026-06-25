ПФУ вимагав від прокурора повернути 28 тисяч гривень переплати пенсії — чим завершилась справа в суді

Суд встановив, що переплата виникла не з вини прокурора, а через помилку Пенсійного фонду під час призначення пенсії.

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Пенсійний фонд не може вимагати повернення надміру виплаченої пенсії лише через власну помилку під час її призначення, якщо пенсіонер діяв добросовісно і не приховував інформацію. Такого висновку дійшов Одеський апеляційний суд, залишивши без змін рішення суду першої інстанції, який відмовив ГУ ПФУ в Одеській області у стягненні з прокурора понад 28 тис. грн переплати.

Суд наголосив, що помилка Пенсійного фонду, пов'язана з неправильним встановленням шифру пенсії та внесенням даних до програмного забезпечення, не є «рахунковою помилкою» у розумінні статті 1215 ЦК України, а тому сама по собі не створює підстав для повернення вже виплачених коштів.

Обставини справи

Позивачем у справі виступило Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області.

Пенсійний фонд зазначав, що колишньому працівнику прокуратури у грудні 2023 року було призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про прокуратуру». Після внутрішньої перевірки пенсійної справи орган ПФУ дійшов висновку, що під час її призначення працівники неправильно встановили шифр пенсії та не врахували особливості трудової діяльності заявника, який продовжував працювати на посаді прокурора.

У зв'язку з цим Пенсійний фонд провів перерахунок пенсії, унаслідок чого її розмір було зменшено, та встановив переплату в сумі 28 268,45 грн за період з 13 грудня 2023 року по 29 лютого 2024 року. Пенсіонеру запропонували добровільно повернути ці кошти або погодитися на їх утримання, однак він цього не зробив. Після цього ПФУ звернувся до суду з позовом про стягнення переплати.

Водночас суди встановили, що під час звернення за призначенням пенсії відповідач подав через вебпортал Пенсійного фонду всі необхідні документи та в анкеті прямо зазначив, що продовжує працювати, зокрема за спеціальністю, яка дає право на пенсію за вислугу років. Отже, ця інформація була відома Пенсійному фонду ще на момент призначення пенсії.

Крім того, у відповіді на скаргу самого пенсіонера ГУ ПФУ фактично підтвердило, що переплата виникла не з його вини, а через те, що працівники Фонду не врахували його трудову діяльність на посаді прокурора. Саме тому орган Пенсійного фонду не встановив підстав для відрахування цієї суми з пенсії.

Що вирішили суди

Овідіопольський районний суд відмовив у задоволенні позову, а Одеський апеляційний суд погодився з таким висновком.

Колегія суддів зазначила, що відповідно до статті 1215 ЦК України пенсії, добровільно виплачені як засіб до існування, загалом не підлягають поверненню. Винятки можливі лише у двох випадках: якщо виплата стала наслідком рахункової помилки платника або якщо одержувач діяв недобросовісно, зокрема подав неправдиві відомості чи приховав обставини, які впливають на право або розмір пенсії.

Суд також звернув увагу, що законодавство передбачає вичерпний перелік підстав для стягнення надміру виплаченої пенсії. Зокрема, це можливо у разі зловживань з боку пенсіонера або подання ним чи страхувальником недостовірних даних. У цій справі жодної з таких обставин встановлено не було.

Чому суд не визнав помилку Пенсійного фонду рахунковою

Ключовим питанням спору стало те, чи можна вважати допущену Пенсійним фондом помилку рахунковою.

ПФУ стверджував, що переплата виникла саме через таку помилку, а тому кошти підлягають поверненню.

Апеляційний суд із цим не погодився. Колегія суддів наголосила, що під рахунковою (лічильною) помилкою слід розуміти помилки в арифметичних підрахунках, наприклад неправильне додавання, множення, подвійне нарахування виплат або інші неправильності в обчисленнях.

У цій справі переплата виникла не через арифметичний прорахунок, а внаслідок неправильного внесення даних до програмного забезпечення та автоматичного розрахунку пенсії. Такі помилки не є рахунковими у розумінні статті 1215 ЦК України і самі по собі не дають підстав для повернення вже виплачених коштів.

Пенсіонер не приховував інформацію

Суд також встановив відсутність будь-яких зловживань з боку відповідача.

Під час оформлення пенсії він повідомив Пенсійний фонд про те, що продовжує працювати на прокурорській посаді. Усі необхідні документи були подані належним чином, а доказів того, що він надав неправдиві відомості або приховав інформацію, позивач не надав.

За таких обставин суд дійшов висновку, що пенсіонер діяв добросовісно, а тому законних підстав вимагати повернення надміру виплаченої пенсії немає.

Суд послався на практику Верховного Суду та ЄСПЛ

Обґрунтовуючи своє рішення, апеляційний суд врахував правові висновки Верховного Суду щодо поняття рахункової помилки, а також практику Європейського суду з прав людини.

Зокрема, суд послався на рішення ЄСПЛ у справі «Рисовський проти України», в якому зазначено, що ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються.

Оскільки Пенсійний фонд не довів ані наявності рахункової помилки, ані недобросовісності чи зловживань з боку пенсіонера, апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Овідіопольського районного суду Одеської області — без змін. Постанова у справі 509/3576/24 набрала законної сили з дня її ухвалення.

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