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ВАКС взяв під варту ексзаступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури

13:26, 25 червня 2026
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Водночас визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 млн гривень.
ВАКС взяв під варту ексзаступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури
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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому першому заступнику керівника Кіровоградської обласної прокуратури у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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Рішення 24 червня ухвалив слідчий суддя ВАКС у справі № 991/8429/26, частково задовольнивши клопотання детектива НАБУ. Підозрюваного взято під варту до 20 серпня включно. Водночас визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 3 млн гривень.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються наступні обов’язки:

  • прибувати до слідчого, прокурора, суду за першим викликом;
  • не відлучатися із населеного пункту, де знаходиться його місце фактичного проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти детектива, прокурора у кримінальному провадженні про зміну свого місця проживання чи роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, визначеними ухвалою слідчого судді;
  • здати на зберігання до відповідних державних органів паспорти для виїзду закордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • носити електронний засіб контролю.

За даними сторони обвинувачення, йдеться про підозру в отриманні неправомірної вигоди та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 209 КК України).

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суд прокуратура ВАКС

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