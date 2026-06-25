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ВАКС взял под стражу экс-заместителя руководителя Кировоградской областной прокуратуры

13:26, 25 июня 2026
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В то же время определена альтернативная мера пресечения в виде залога в размере 3 млн гривен.
ВАКС взял под стражу экс-заместителя руководителя Кировоградской областной прокуратуры
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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему первому заместителю руководителя Кировоградской областной прокуратуры в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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Решение 24 июня принял следственный судья ВАКС по делу № 991/8429/26, частично удовлетворив ходатайство детектива НАБУ. Подозреваемый взят под стражу до 20 августа включительно. Одновременно определена альтернативная мера пресечения в виде залога в размере 3 млн гривен.

В случае внесения залога на подозреваемого возлагаются следующие обязанности:

  • являться к следователю, прокурору, в суд по первому вызову;
  • не отлучаться из населенного пункта, где находится его место фактического проживания, без разрешения следователя, прокурора или суда;
  • сообщать детективу, прокурору в уголовном производстве об изменении своего места жительства или работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, определенными постановлением следственного судьи;
  • сдать на хранение в соответствующие государственные органы паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
  • носить электронное средство контроля.

По данным стороны обвинения, речь идет о подозрении в получении неправомерной выгоды и легализации доходов, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 209 УК Украины).

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суд прокуратура ВАКС

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