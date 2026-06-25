  1. Общество

В Дії выбрали почтовую марку ко Дню Независимости

13:25, 25 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцы отдали свои голоса за национальную почтовую марку ко Дню Независимости.
В Дії выбрали почтовую марку ко Дню Независимости
Фото: facebook.com/bornyakovalex
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

328 788 украинцев приняли участие в голосовании в Дії и определили будущую почтовую марку ко Дню Независимости. Победила работа «Лелека.Воля», которая получила 103 279 голосов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В этом году марка посвящена плененным, пропавшим без вести и их семьям. Тем, кто каждый день ждет самой важной встречи — возвращения домой.

Результаты голосования:

«Лелека.Воля» — 103 279

«Вісниця добра» — 61 112

«Найжаданіші обійми» — 45 473

«Серце родини» — 36 874

«Вишита надія» — 36 218

«Відлік до зустрічі» — 29 342

«Ісус» — 16 490

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

День Независимости Дия

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Пропущенный срок по наследству во время войны придется доказывать в суде – Верховный Суд

Война больше не оправдание: Верховный Суд ужесточил подход к срокам принятия наследства.

Правило 60 дней: могут ли ВПЛ отменить статус из-за отсутствия по месту жительства

Когда могут отменить справку перселенца, угрожает ли риск из-за отсутствия более 60 дней и как защитить свои права в суде.

Верховный Суд подтвердил предел повышения цены — не более 10% стоимости договора в госзакупках

Верховный Суд отменил решение о взыскании 43,6 млн грн за дополнительные строительные работы, указав на нарушение правил публичных закупок.

Дети наследника могут потерять почти четверть наследства, если отец за границей: когда придется платить 23%

Получение наследства от родственника, который проживал или умер за границей: если наследодатель признан нерезидентом, ставка возрастает с 0% до 23%.

Базовый контракт ВСУ: полный гид по зарплатам, срокам и отсрочке

Для делопроизводителей, поваров и IT-специалистов разработан отдельный формат службы: как получить 3% ипотеку и сохранить рабочее место.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]