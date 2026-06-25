В Дії выбрали почтовую марку ко Дню Независимости

Украинцы отдали свои голоса за национальную почтовую марку ко Дню Независимости.

Фото: facebook.com/bornyakovalex

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328 788 украинцев приняли участие в голосовании в Дії и определили будущую почтовую марку ко Дню Независимости. Победила работа «Лелека.Воля», которая получила 103 279 голосов. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Александр Борняков.

В этом году марка посвящена плененным, пропавшим без вести и их семьям. Тем, кто каждый день ждет самой важной встречи — возвращения домой.

Результаты голосования:

«Лелека.Воля» — 103 279

«Вісниця добра» — 61 112

«Найжаданіші обійми» — 45 473

«Серце родини» — 36 874

«Вишита надія» — 36 218

«Відлік до зустрічі» — 29 342

«Ісус» — 16 490

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