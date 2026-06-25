У Дії обрали поштову марку до Дня Незалежності

Українці віддали свої голоси за національну марку до Дня Незалежності.

Фото: facebook.com/bornyakovalex

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328 788 українців долучилися до голосування в Дії та визначили майбутню поштову марку до Дня Незалежності. Перемогла робота «Лелека.Воля», яка отримала 103 279 голосів. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Цьогорічна марка присвячена поневоленим, зниклим безвісти та їхнім родинам. Тим, хто щодня чекає на найважливішу зустріч, — повернення додому.

Результати голосування:

«Лелека.Воля» — 103 279

«Вісниця добра» — 61 112

«Найжаданіші обійми» — 45 473

«Серце родини» — 36 874

«Вишита надія» — 36 218

«Відлік до зустрічі» — 29 342

«Ісус» — 16 490

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