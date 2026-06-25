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У Дії обрали поштову марку до Дня Незалежності

13:25, 25 червня 2026
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Українці віддали свої голоси за національну марку до Дня Незалежності.
У Дії обрали поштову марку до Дня Незалежності
Фото: facebook.com/bornyakovalex
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328 788 українців долучилися до голосування в Дії та визначили майбутню поштову марку до Дня Незалежності. Перемогла робота «Лелека.Воля», яка отримала 103 279 голосів. Про це повідомив виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

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Цьогорічна марка присвячена поневоленим, зниклим безвісти та їхнім родинам. Тим, хто щодня чекає на найважливішу зустріч, — повернення додому.

Результати голосування:

 «Лелека.Воля» — 103 279

«Вісниця добра» — 61 112

«Найжаданіші обійми» — 45 473

«Серце родини» — 36 874

«Вишита надія» — 36 218

«Відлік до зустрічі» — 29 342

«Ісус» — 16 490

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День Незалежності Дія

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