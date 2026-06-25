  1. В Україні
  2. / Законодавство

Виконавчі дії щодо військових частин та підприємств ОПК можуть розблокувати під час війни

13:35, 25 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комітет Ради підтримав законопроєкт, який розширює винятки із заборони на виконавчі дії.
Виконавчі дії щодо військових частин та підприємств ОПК можуть розблокувати під час війни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет з питань правової політики підтримав проєкт Закону про внесення змін до статті 47 та пункту 10-2 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» (реєстр. №15264-1).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ передбачає розширення переліку винятків із загального правила про зупинення виконавчих дій під час дії воєнного стану щодо окремих категорій боржників.

Зокрема, пропонується дозволити виконання судових рішень за позовами фізичних осіб, якими боржників зобов’язано вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. Це стосується, зокрема, органів військового управління, військових частин та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Крім того, законопроєктом пропонується внести зміни до статті 47 Закону України «Про виконавче провадження» та збільшити до 5 років строк зберігання коштів, присуджених Європейським судом з прав людини, на депозитному рахунку органу державної виконавчої служби.

За результатами засідання Комітет рекомендував Верховній Раді розглянути законопроєкт №15264-1 у першому читанні та ухвалити його за основу і в цілому з урахуванням пропозицій Комітету.

Водночас альтернативний законопроєкт №15264 Комітет рекомендував відхилити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України військові війна оборона

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Тимчасова заборона на стягнення пенсій під час воєнного стану не працює автоматично для «універсальних» карток

Верховний Суд відмовив пенсіонеру в стягненні коштів, списаних з пенсійного рахунку приватним виконавцем.

«Пуста» декларація та картки фізосіб: міфи про спрощену систему, які коштують ФОПам грошей

Розбираємо основні причини штрафів, норми законодавста, судову практику та поради як уникнути проблем із податковою.

Військова служба — не поважна причина: ВС підтвердив відмову у поверненні іпотечної квартири через пропуск позовної давності

Верховний Суд відмовив у поверненні іпотечної квартири, проданої на торгах, через пропуск позовної давності та не визнав військову службу поважною причиною.

Пропущений строк на спадщину під час війни доведеться обґрунтовувати в суді – Верховний Суд

Війна більше не виправдання: Верховний Суд посилив підхід до строків прийняття спадщини.

Правило 60 днів: чи можуть ВПО скасувати статус через відсутність за місцем проживання

Коли можуть скасувати довідку переселенця, чи загрожує ризик через відсутність понад 60 днів та як захистити свої права в суді.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]