Виконавчі дії щодо військових частин та підприємств ОПК можуть розблокувати під час війни

Комітет Ради підтримав законопроєкт, який розширює винятки із заборони на виконавчі дії.

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Комітет з питань правової політики підтримав проєкт Закону про внесення змін до статті 47 та пункту 10-2 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» (реєстр. №15264-1).

Документ передбачає розширення переліку винятків із загального правила про зупинення виконавчих дій під час дії воєнного стану щодо окремих категорій боржників.

Зокрема, пропонується дозволити виконання судових рішень за позовами фізичних осіб, якими боржників зобов’язано вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення. Це стосується, зокрема, органів військового управління, військових частин та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Крім того, законопроєктом пропонується внести зміни до статті 47 Закону України «Про виконавче провадження» та збільшити до 5 років строк зберігання коштів, присуджених Європейським судом з прав людини, на депозитному рахунку органу державної виконавчої служби.

За результатами засідання Комітет рекомендував Верховній Раді розглянути законопроєкт №15264-1 у першому читанні та ухвалити його за основу і в цілому з урахуванням пропозицій Комітету.

Водночас альтернативний законопроєкт №15264 Комітет рекомендував відхилити.

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