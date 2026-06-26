Теплове виснаження та тепловий удар: як запобігти та розпізнати небезпечні симптоми
Спекотна погода може становити серйозну загрозу для здоров'я та навіть життя. Медики наголошують, що важливо вчасно розпізнати симптоми теплового виснаження і теплового удару, знати, як надати першу допомогу, а також дотримуватися простих правил профілактики, щоб уникнути небезпечних наслідків високих температур.
Теплове виснаження зазвичай не потребує екстреної медичної допомоги, якщо людину вдається охолодити протягом 30 хвилин. Якщо ж цей стан переходить у тепловий удар, його слід розглядати як невідкладний медичний випадок.
Симптоми теплового виснаження
До симптомів теплового виснаження належать:
- втома;
- запаморочення;
- головний біль;
- нудота або блювання;
- надмірне потовиділення, бліда та волога шкіра (зміни кольору шкіри можуть бути менш помітними у людей із темною шкірою);
- судоми в руках, ногах і животі;
- висока температура тіла;
- сильна спрага;
- дратівливість.
Симптоми теплового виснаження у дорослих і дітей зазвичай однакові.
Якщо людина має ознаки теплового виснаження, її необхідно охолодити та дати їй рідину.
Симптоми теплового удару
До симптомів теплового удару належать:
- дуже висока температура тіла;
- гаряча шкіра без потовиділення;
- прискорене дихання та швидке серцебиття;
- сплутаність свідомості та неспокій;
- судоми;
- втрата свідомості.
Тепловий удар є невідкладним медичним станом. Якщо у людини спостерігаються його симптоми, необхідно негайно звернутися по медичну допомогу.
Як охолодити людину
Якщо у людини теплове виснаження, необхідно виконати чотири кроки:
- перемістити її у прохолодне місце;
- зняти зайвий одяг, наприклад куртку чи шкарпетки;
- дати випити багато води. Також можна дати ізотонічний спортивний напій або порошок для пероральної регідратації, який змішують із водою, щоб відновити втрату солей через потовиділення;
- охолодити шкіру — обприскати або обтерти прохолодною водою та обмахувати. Також можна прикласти холодні компреси, загорнуті в тканину, під пахви або до шиї.
Потрібно залишатися поруч із людиною, доки їй не стане краще.
Зазвичай протягом 30 хвилин температура тіла починає знижуватися, а самопочуття покращується.
Що робити до приїзду медиків при тепловому ударі
Поки очікуєте на медичну допомогу, необхідно загорнути людину в прохолодне вологе простирадло або обмахувати її чи обтирати холодною водою.
Якщо людина втратила свідомість, її потрібно покласти у стабільне бокове положення та повідомити про це диспетчера швидкої допомоги. Також слід контролювати дихання і пульс. Якщо ознак життя немає, необхідно розпочати серцево-легеневу реанімацію.
Як запобігти тепловому виснаженню та тепловому удару
Ризик теплового виснаження та теплового удару значно зростає під час спекотної погоди або фізичних навантажень.
Щоб зменшити ризик, рекомендується:
- пити більше прохолодних напоїв, особливо під час фізичної активності;
- носити світлий вільний одяг;
- уникати перебування на сонці з 11:00 до 15:00;
- не вживати надмірної кількості алкоголю;
- уникати надмірних фізичних навантажень;
- якщо перебуваєте вдома у дуже спекотний день — зачиняти штори, закривати вікна, якщо надворі спекотніше, ніж у приміщенні, а також вимикати електроприлади та освітлення, які виділяють тепло.
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