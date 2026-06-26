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Теплове виснаження та тепловий удар: як запобігти та розпізнати небезпечні симптоми

00:06, 26 червня 2026
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Теплове виснаження зазвичай не потребує екстреної медичної допомоги, якщо людину вдається охолодити протягом 30 хвилин.
Теплове виснаження та тепловий удар: як запобігти та розпізнати небезпечні симптоми
Фото: fasttrackurgentcare.com
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Спекотна погода може становити серйозну загрозу для здоров'я та навіть життя. Медики наголошують, що важливо вчасно розпізнати симптоми теплового виснаження і теплового удару, знати, як надати першу допомогу, а також дотримуватися простих правил профілактики, щоб уникнути небезпечних наслідків високих температур.

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Теплове виснаження зазвичай не потребує екстреної медичної допомоги, якщо людину вдається охолодити протягом 30 хвилин. Якщо ж цей стан переходить у тепловий удар, його слід розглядати як невідкладний медичний випадок.

Симптоми теплового виснаження

До симптомів теплового виснаження належать:

  • втома;
  • запаморочення;
  • головний біль;
  • нудота або блювання;
  • надмірне потовиділення, бліда та волога шкіра (зміни кольору шкіри можуть бути менш помітними у людей із темною шкірою);
  • судоми в руках, ногах і животі;
  • висока температура тіла;
  • сильна спрага;
  • дратівливість.

Симптоми теплового виснаження у дорослих і дітей зазвичай однакові.

Якщо людина має ознаки теплового виснаження, її необхідно охолодити та дати їй рідину.

Симптоми теплового удару

До симптомів теплового удару належать:

  • дуже висока температура тіла;
  • гаряча шкіра без потовиділення;
  • прискорене дихання та швидке серцебиття;
  • сплутаність свідомості та неспокій;
  • судоми;
  • втрата свідомості.

Тепловий удар є невідкладним медичним станом. Якщо у людини спостерігаються його симптоми, необхідно негайно звернутися по медичну допомогу.

Як охолодити людину

Якщо у людини теплове виснаження, необхідно виконати чотири кроки:

  • перемістити її у прохолодне місце;
  • зняти зайвий одяг, наприклад куртку чи шкарпетки;
  • дати випити багато води. Також можна дати ізотонічний спортивний напій або порошок для пероральної регідратації, який змішують із водою, щоб відновити втрату солей через потовиділення;
  • охолодити шкіру — обприскати або обтерти прохолодною водою та обмахувати. Також можна прикласти холодні компреси, загорнуті в тканину, під пахви або до шиї.

Потрібно залишатися поруч із людиною, доки їй не стане краще.

Зазвичай протягом 30 хвилин температура тіла починає знижуватися, а самопочуття покращується.

Що робити до приїзду медиків при тепловому ударі

Поки очікуєте на медичну допомогу, необхідно загорнути людину в прохолодне вологе простирадло або обмахувати її чи обтирати холодною водою.

Якщо людина втратила свідомість, її потрібно покласти у стабільне бокове положення та повідомити про це диспетчера швидкої допомоги. Також слід контролювати дихання і пульс. Якщо ознак життя немає, необхідно розпочати серцево-легеневу реанімацію.

Як запобігти тепловому виснаженню та тепловому удару

Ризик теплового виснаження та теплового удару значно зростає під час спекотної погоди або фізичних навантажень.

Щоб зменшити ризик, рекомендується:

  • пити більше прохолодних напоїв, особливо під час фізичної активності;
  • носити світлий вільний одяг;
  • уникати перебування на сонці з 11:00 до 15:00;
  • не вживати надмірної кількості алкоголю;
  • уникати надмірних фізичних навантажень;
  • якщо перебуваєте вдома у дуже спекотний день — зачиняти штори, закривати вікна, якщо надворі спекотніше, ніж у приміщенні, а також вимикати електроприлади та освітлення, які виділяють тепло.

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