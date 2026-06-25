У Києві знову обмежують рух на Північному мосту: на який період

Фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку Троєщини.

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У Києві з 26 по 29 червня частково обмежать рух Північним мостом у напрямку житлового масиву Троєщина через ремонтні роботи.

Обмеження діятимуть із 18:00 26 червня до 7:00 29 червня, тобто з вечора п’ятниці до ранку понеділка.

У цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку Троєщини. Роботи проводитимуться у другій та третій смугах руху.

Також нагадаємо, що триває ремонт мосте через Десенку.

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