В Киеве снова ограничивают движение по Северному мосту: на какой период

Специалисты будут ремонтировать участок моста в направлении Троещины.

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В Киеве с 26 по 29 июня частично ограничат движение по Северному мосту в направлении жилого массива Троещина из-за ремонтных работ.

Ограничения будут действовать с 18:00 26 июня до 7:00 29 июня, то есть с вечера пятницы до утра понедельника.

В этот период специалисты будут ремонтировать участок моста в направлении Троещины. Работы будут проводиться во второй и третьей полосах движения.

Также напомним, что продолжается ремонт моста через Десенку.

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