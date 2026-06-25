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США впервые испытали компоненты системы «Золотой купол» — что известно о новой системе противоракетной обороны

17:37, 25 июня 2026
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Система объединяет спутники, датчики и перехватчики в единую сеть противоракетной обороны.
США впервые испытали компоненты системы «Золотой купол» — что известно о новой системе противоракетной обороны
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В США провели первое масштабное испытание компонентов системы «Золотой купол», которая должна объединить спутники, датчики и перехватчики в единую сеть защиты от ракет и гиперзвукового оружия нового поколения. Об этом сообщает Newsweek.

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По словам министра обороны США Пита Хэгсета, американская сторона провела первое крупное испытание системы противоракетного щита, инициированной президентом Дональдом Трампом. Он назвал проект «реальным, мощным и соответствующим плану».

Администрация США заявляет, что «Золотой купол» должен быть готов к защите Северной Америки от передовых ракетных угроз, включая гиперзвуковое оружие, до окончания президентского срока Трампа. Система предусматривает объединение трекеров, датчиков и перехватчиков, способных уничтожать ракеты и дроны, направляющиеся к территории США, в том числе потенциально и те, что запускаются из космоса.

Хегсет сообщил, что лично наблюдал за испытанием, в ходе которого применялась автономная система для нейтрализации «многочисленных входящих угроз». По его словам, американские военные использовали технологии следующего поколения для остановки беспилотников и крылатых ракет, направлявшихся к условным целям.

Глава Пентагона также заявил об использовании в ходе испытаний «передовой направленной энергии», однако подробностей не уточнил. Речь идет о технологиях, включающих, в частности, лазерные системы перехвата, которые в настоящее время находятся на этапе активной разработки. Подобные решения уже тестировались в других странах, в частности Израилем, который заявлял об использовании прототипов лазерного оружия для перехвата воздушных целей.

По словам Хегсета, испытание стало «исторической вехой» и демонстрирует потенциал США «защищать страну мощнее, чем когда-либо прежде».

Разработка «Золотого купола» была инициирована Белым домом в январе 2025 года. В документе о запуске программы отмечалось, что её целью является противодействие ракетным угрозам нового поколения, включая гиперзвуковое оружие, разрабатываемое Россией и Китаем.

Гиперзвуковые ракеты способны двигаться со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, а также маневрировать во время полёта, что затрудняет их перехват существующими системами ПВО.

В Белом доме заявляют, что воздушные ракетные угрозы являются «наиболее катастрофическими» из тех, с которыми сталкиваются США. В настоящее время у Соединенных Штатов нет единой системы, способной отражать масштабные удары межконтинентальных баллистических ракет, хотя существующие комплексы могут перехватывать ограниченное количество ракет, в частности со стороны Северной Кореи.

Концепция «Золотого купола» частично основана на израильской системе «Железный купол», однако она предназначена для защиты от ракет малой дальности, тогда как американский проект ориентирован на противодействие гораздо более быстрым и дальнобойным угрозам на ранних этапах полета.

Президент США Дональд Трамп связывает создание системы с инициативами времён Рональда Рейгана, известными как программа «Звёздные войны».

В то же время проект может стать одним из самых дорогостоящих в истории оборонных программ США. Администрация запрашивает около 1,5 триллиона долларов в бюджете на 2027 финансовый год, частично для финансирования системы.

Бюджетное управление Конгресса США оценивает, что полное развертывание «Золотого купола» может стоить около 1,2 триллиона долларов в течение 20 лет, что значительно превышает первоначальные оценки в 175 миллиардов долларов.

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США оборона Минобороны

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