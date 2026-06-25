Украина получила 3,2 млрд евро от ЕС: куда направят деньги

В Минфине подчеркнули, что полученные 3,2 млрд евро — это первый практический результат запуска нового инструмента поддержки Украины.

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В четверг, 25 июня, в Государственный бюджет Украины поступило 3,2 млрд евро от Европейского Союза. Это первый транш бюджетной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

«Средства помогут профинансировать приоритетные расходы государственного бюджета, поддержать макрофинансовую стабильность и обеспечить бесперебойную работу государства в условиях полномасштабной войны», — заявили в ведомстве.

Ukraine Support Loan — это часть более широкой двухлетней программы поддержки Украины со стороны ЕС на 2026–2027 годы. Общий объем инструмента составляет до 90 млрд евро. Это решение позволяет Украине не только покрывать неотложные бюджетные потребности, но и получить большую прогнозируемость финансирования на среднесрочный период.

«Полученные 3,2 млрд евро — это первый практический результат запуска нового инструмента поддержки Украины. Для нас это не просто очередной транш. Это ресурс, который помогает государству выполнять свои обязательства перед гражданами, сохранять финансовую устойчивость и направлять больше внутренних ресурсов на оборону», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко добавила, что средства уже поступили в Государственный бюджет и будут направлены на усиление нашей обороноспособности и социальной устойчивости.

Ранее Верховная Рада ратифицировала соглашение с ЕС о привлечении до 90 млрд евро помощи Украине.

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