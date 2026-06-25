Україна отримала 3,2 млрд євро від ЄС: куди направлять гроші

У Мінфіні підкреслили, що Отримані 3,2 млрд євро – це перший практичний результат запуску нового інструменту підтримки України.

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У четвер, 25 червня, до Державного бюджету України надійшло 3,2 млрд євро від Європейського Союзу. Це перший транш бюджетної підтримки у межах нового фінансового інструменту Ukraine Support Loan. Про це повідомило Міністерство фінансів України.

«Кошти допоможуть профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету, підтримати макрофінансову стабільність та забезпечити безперервну роботу держави в умовах повномасштабної війни», - заявили у відомстві.

Ukraine Support Loan – це частина ширшої дворічної рамки підтримки України з боку ЄС на 2026-2027 роки. Загальний обсяг інструменту становить до 90 млрд євро. Це рішення дозволяє Україні не лише покривати нагальні бюджетні потреби, а й отримати більшу прогнозованість у фінансуванні на середньостроковий період.

«Отримані 3,2 млрд євро – це перший практичний результат запуску нового інструменту підтримки України. Для нас це не просто черговий транш. Це ресурс, який допомагає державі виконувати свої зобов’язання перед громадянами, зберігати фінансову стійкість та спрямовувати більше внутрішніх ресурсів на оборону», – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко додала, що кошти вже надійшли до Державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості.

Раніше Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС щодо залучення до 90 млрд євро допомоги Україні.

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