США вперше випробували компоненти системи «Золотий купол» — що відомо про нову оборону від ракет

Система об’єднує супутники, сенсори та перехоплювачі в єдину мережу протиракетної оборони.

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У США провели перше масштабне випробування компонентів системи «Золотий купол», яка має об’єднати супутники, сенсори та перехоплювачі в єдину мережу захисту від ракет і гіперзвукової зброї нового покоління. Про це повідомляє Newsweek.

За словами міністра оборони США Піта Гегсета, американська сторона провела перше велике випробування системи протиракетного щита, ініційованого президентом Дональдом Трампом. Він назвав проєкт «реальним, потужним і таким, що відповідає плану».

Адміністрація США заявляє, що «Золотий купол» має бути готовий до захисту Північної Америки від передових ракетних загроз, включно з гіперзвуковою зброєю, до завершення президентського терміну Трампа. Система передбачає об’єднання трекерів, сенсорів і перехоплювачів, здатних знищувати ракети та дрони, що прямують до території США, зокрема потенційно й ті, що запускаються з космосу.

Гегсет повідомив, що особисто спостерігав за випробуванням, у ході якого застосовувалася автономна система для нейтралізації «численних вхідних загроз». За його словами, американські військові використали технології наступного покоління для зупинки безпілотників і крилатих ракет, які прямували до умовних цілей.

Очільник Пентагону також заявив про використання під час тестування «передової спрямованої енергії», однак деталей не уточнив. Йдеться про технології, які включають, зокрема, лазерні системи перехоплення, що наразі перебувають на етапі активної розробки. Подібні рішення вже тестувалися в інших країнах, зокрема Ізраїлем, який заявляв про використання прототипів лазерної зброї для перехоплення повітряних цілей.

За словами Гегсета, випробування стало «історичною віхою» і демонструє потенціал США «захищати країну потужніше, ніж будь-коли раніше».

Розробка «Золотого купола» була ініційована Білим домом у січні 2025 року. У документі про запуск програми зазначалося, що її метою є протидія ракетним загрозам нового покоління, включно з гіперзвуковою зброєю, яку розробляють Росія та Китай.

Гіперзвукові ракети здатні рухатися зі швидкістю, що більш ніж у п’ять разів перевищує швидкість звуку, а також маневрувати під час польоту, що ускладнює їх перехоплення існуючими системами ППО.

У Білому домі заявляють, що повітряні ракетні загрози є «найбільш катастрофічними», з якими стикаються США. Наразі Сполучені Штати не мають єдиної системи, здатної відбивати масштабні удари міжконтинентальних балістичних ракет, хоча існуючі комплекси можуть перехоплювати обмежену кількість ракет, зокрема з боку Північної Кореї.

Концепція «Золотого купола» частково базується на ізраїльській системі «Залізний купол», однак вона призначена для захисту від ракет малої дальності, тоді як американський проєкт орієнтований на протидію значно швидшим і дальнобійнішим загрозам на ранніх етапах польоту.

Президент США Дональд Трамп пов’язує створення системи з ініціативами часів Рональда Рейгана, відомими як програма «Зоряні війни».

Водночас проєкт може стати одним із найдорожчих в історії оборонних програм США. Адміністрація запитує близько 1,5 трильйона доларів у бюджеті на 2027 фінансовий рік, частково для фінансування системи.

Бюджетне управління Конгресу США оцінює, що повне розгортання «Золотого купола» може коштувати близько 1,2 трильйона доларів протягом 20 років, що значно перевищує початкові оцінки у 175 мільярдів доларів.

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