  1. У світі

США вперше випробували компоненти системи «Золотий купол» — що відомо про нову оборону від ракет

17:37, 25 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Система об’єднує супутники, сенсори та перехоплювачі в єдину мережу протиракетної оборони.
США вперше випробували компоненти системи «Золотий купол» — що відомо про нову оборону від ракет
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США провели перше масштабне випробування компонентів системи «Золотий купол», яка має об’єднати супутники, сенсори та перехоплювачі в єдину мережу захисту від ракет і гіперзвукової зброї нового покоління. Про це повідомляє Newsweek.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами міністра оборони США Піта Гегсета, американська сторона провела перше велике випробування системи протиракетного щита, ініційованого президентом Дональдом Трампом. Він назвав проєкт «реальним, потужним і таким, що відповідає плану».

Адміністрація США заявляє, що «Золотий купол» має бути готовий до захисту Північної Америки від передових ракетних загроз, включно з гіперзвуковою зброєю, до завершення президентського терміну Трампа. Система передбачає об’єднання трекерів, сенсорів і перехоплювачів, здатних знищувати ракети та дрони, що прямують до території США, зокрема потенційно й ті, що запускаються з космосу.

Гегсет повідомив, що особисто спостерігав за випробуванням, у ході якого застосовувалася автономна система для нейтралізації «численних вхідних загроз». За його словами, американські військові використали технології наступного покоління для зупинки безпілотників і крилатих ракет, які прямували до умовних цілей.

Очільник Пентагону також заявив про використання під час тестування «передової спрямованої енергії», однак деталей не уточнив. Йдеться про технології, які включають, зокрема, лазерні системи перехоплення, що наразі перебувають на етапі активної розробки. Подібні рішення вже тестувалися в інших країнах, зокрема Ізраїлем, який заявляв про використання прототипів лазерної зброї для перехоплення повітряних цілей.

За словами Гегсета, випробування стало «історичною віхою» і демонструє потенціал США «захищати країну потужніше, ніж будь-коли раніше».

Розробка «Золотого купола» була ініційована Білим домом у січні 2025 року. У документі про запуск програми зазначалося, що її метою є протидія ракетним загрозам нового покоління, включно з гіперзвуковою зброєю, яку розробляють Росія та Китай.

Гіперзвукові ракети здатні рухатися зі швидкістю, що більш ніж у п’ять разів перевищує швидкість звуку, а також маневрувати під час польоту, що ускладнює їх перехоплення існуючими системами ППО.

У Білому домі заявляють, що повітряні ракетні загрози є «найбільш катастрофічними», з якими стикаються США. Наразі Сполучені Штати не мають єдиної системи, здатної відбивати масштабні удари міжконтинентальних балістичних ракет, хоча існуючі комплекси можуть перехоплювати обмежену кількість ракет, зокрема з боку Північної Кореї.

Концепція «Золотого купола» частково базується на ізраїльській системі «Залізний купол», однак вона призначена для захисту від ракет малої дальності, тоді як американський проєкт орієнтований на протидію значно швидшим і дальнобійнішим загрозам на ранніх етапах польоту.

Президент США Дональд Трамп пов’язує створення системи з ініціативами часів Рональда Рейгана, відомими як програма «Зоряні війни».

Водночас проєкт може стати одним із найдорожчих в історії оборонних програм США. Адміністрація запитує близько 1,5 трильйона доларів у бюджеті на 2027 фінансовий рік, частково для фінансування системи.

Бюджетне управління Конгресу США оцінює, що повне розгортання «Золотого купола» може коштувати близько 1,2 трильйона доларів протягом 20 років, що значно перевищує початкові оцінки у 175 мільярдів доларів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США оборона міноборони

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Тимчасова заборона на стягнення пенсій під час воєнного стану не працює автоматично для «універсальних» карток

Верховний Суд відмовив пенсіонеру в стягненні коштів, списаних з пенсійного рахунку приватним виконавцем.

«Пуста» декларація та картки фізосіб: міфи про спрощену систему, які коштують ФОПам грошей

Розбираємо основні причини штрафів, норми законодавста, судову практику та поради як уникнути проблем із податковою.

Військова служба — не поважна причина: ВС підтвердив відмову у поверненні іпотечної квартири через пропуск позовної давності

Верховний Суд відмовив у поверненні іпотечної квартири, проданої на торгах, через пропуск позовної давності та не визнав військову службу поважною причиною.

Пропущений строк на спадщину під час війни доведеться обґрунтовувати в суді – Верховний Суд

Війна більше не виправдання: Верховний Суд посилив підхід до строків прийняття спадщини.

Правило 60 днів: чи можуть ВПО скасувати статус через відсутність за місцем проживання

Коли можуть скасувати довідку переселенця, чи загрожує ризик через відсутність понад 60 днів та як захистити свої права в суді.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]