Тепловое истощение и тепловой удар: как предотвратить и распознать опасные симптомы
Жаркая погода может представлять серьезную угрозу для здоровья и даже жизни. Медики подчеркивают, что важно своевременно распознать симптомы теплового истощения и теплового удара, знать, как оказать первую помощь, а также соблюдать простые правила профилактики, чтобы избежать опасных последствий высоких температур.
Тепловое истощение обычно не требует экстренной медицинской помощи, если человека удается охладить в течение 30 минут. Если же это состояние переходит в тепловой удар, его следует рассматривать как неотложный медицинский случай.
Симптомы теплового истощения
К симптомам теплового истощения относятся:
- усталость;
- головокружение;
- головная боль;
- тошнота или рвота;
- чрезмерное потоотделение, бледная и влажная кожа (изменение цвета кожи может быть менее заметным у людей с темной кожей);
- судороги в руках, ногах и животе;
- высокая температура тела;
- сильная жажда;
- раздражительность.
Симптомы теплового истощения у взрослых и детей обычно одинаковы.
Если у человека имеются признаки теплового истощения, его необходимо охладить и дать ему жидкость.
Симптомы теплового удара
К симптомам теплового удара относятся:
- очень высокая температура тела;
- горячая кожа без потоотделения;
- учащенное дыхание и быстрое сердцебиение;
- спутанность сознания и беспокойство;
- судороги;
- потеря сознания.
Тепловой удар является неотложным медицинским состоянием. Если у человека наблюдаются его симптомы, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Как охладить человека
Если у человека тепловое истощение, необходимо выполнить четыре шага:
- переместить его в прохладное место;
- снять лишнюю одежду, например куртку или носки;
- дать выпить много воды. Также можно дать изотонический спортивный напиток или порошок для пероральной регидратации, который смешивают с водой для восполнения потери солей из-за потоотделения;
- охладить кожу — обрызгать или обтереть прохладной водой и обмахивать. Также можно приложить холодные компрессы, завернутые в ткань, под мышки или к шее.
Необходимо оставаться рядом с человеком, пока ему не станет лучше.
Обычно в течение 30 минут температура тела начинает снижаться, а самочувствие улучшается.
Что делать до приезда медиков при тепловом ударе
Пока ожидаете медицинскую помощь, необходимо завернуть человека в прохладную влажную простыню либо обмахивать его или обтирать холодной водой.
Если человек потерял сознание, его нужно уложить в стабильное боковое положение и сообщить об этом диспетчеру скорой помощи. Также следует контролировать дыхание и пульс. Если признаков жизни нет, необходимо начать сердечно-легочную реанимацию.
Как предотвратить тепловое истощение и тепловой удар
Риск теплового истощения и теплового удара значительно возрастает во время жаркой погоды или физических нагрузок.
Чтобы снизить риск, рекомендуется:
- пить больше прохладных напитков, особенно во время физической активности;
- носить светлую свободную одежду;
- избегать пребывания на солнце с 11:00 до 15:00;
- не употреблять чрезмерное количество алкоголя;
- избегать чрезмерных физических нагрузок;
- если вы находитесь дома в очень жаркий день — закрывать шторы, закрывать окна, если на улице жарче, чем в помещении, а также выключать электроприборы и освещение, выделяющие тепло.
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