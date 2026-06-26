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Тепловое истощение и тепловой удар: как предотвратить и распознать опасные симптомы

00:06, 26 июня 2026
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Тепловое истощение обычно не требует экстренной медицинской помощи, если человека удается охладить в течение 30 минут.
Тепловое истощение и тепловой удар: как предотвратить и распознать опасные симптомы
Фото: fasttrackurgentcare.com
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Жаркая погода может представлять серьезную угрозу для здоровья и даже жизни. Медики подчеркивают, что важно своевременно распознать симптомы теплового истощения и теплового удара, знать, как оказать первую помощь, а также соблюдать простые правила профилактики, чтобы избежать опасных последствий высоких температур.

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Тепловое истощение обычно не требует экстренной медицинской помощи, если человека удается охладить в течение 30 минут. Если же это состояние переходит в тепловой удар, его следует рассматривать как неотложный медицинский случай.

Симптомы теплового истощения

К симптомам теплового истощения относятся:

  • усталость;
  • головокружение;
  • головная боль;
  • тошнота или рвота;
  • чрезмерное потоотделение, бледная и влажная кожа (изменение цвета кожи может быть менее заметным у людей с темной кожей);
  • судороги в руках, ногах и животе;
  • высокая температура тела;
  • сильная жажда;
  • раздражительность.

Симптомы теплового истощения у взрослых и детей обычно одинаковы.

Если у человека имеются признаки теплового истощения, его необходимо охладить и дать ему жидкость.

Симптомы теплового удара

К симптомам теплового удара относятся:

  • очень высокая температура тела;
  • горячая кожа без потоотделения;
  • учащенное дыхание и быстрое сердцебиение;
  • спутанность сознания и беспокойство;
  • судороги;
  • потеря сознания.

Тепловой удар является неотложным медицинским состоянием. Если у человека наблюдаются его симптомы, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Как охладить человека

Если у человека тепловое истощение, необходимо выполнить четыре шага:

  • переместить его в прохладное место;
  • снять лишнюю одежду, например куртку или носки;
  • дать выпить много воды. Также можно дать изотонический спортивный напиток или порошок для пероральной регидратации, который смешивают с водой для восполнения потери солей из-за потоотделения;
  • охладить кожу — обрызгать или обтереть прохладной водой и обмахивать. Также можно приложить холодные компрессы, завернутые в ткань, под мышки или к шее.

Необходимо оставаться рядом с человеком, пока ему не станет лучше.

Обычно в течение 30 минут температура тела начинает снижаться, а самочувствие улучшается.

Что делать до приезда медиков при тепловом ударе

Пока ожидаете медицинскую помощь, необходимо завернуть человека в прохладную влажную простыню либо обмахивать его или обтирать холодной водой.

Если человек потерял сознание, его нужно уложить в стабильное боковое положение и сообщить об этом диспетчеру скорой помощи. Также следует контролировать дыхание и пульс. Если признаков жизни нет, необходимо начать сердечно-легочную реанимацию.

Как предотвратить тепловое истощение и тепловой удар

Риск теплового истощения и теплового удара значительно возрастает во время жаркой погоды или физических нагрузок.

Чтобы снизить риск, рекомендуется:

  • пить больше прохладных напитков, особенно во время физической активности;
  • носить светлую свободную одежду;
  • избегать пребывания на солнце с 11:00 до 15:00;
  • не употреблять чрезмерное количество алкоголя;
  • избегать чрезмерных физических нагрузок;
  • если вы находитесь дома в очень жаркий день — закрывать шторы, закрывать окна, если на улице жарче, чем в помещении, а также выключать электроприборы и освещение, выделяющие тепло.

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