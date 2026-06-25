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Исполнительные меры в отношении воинских частей и предприятий ОПК могут быть сняты во время войны

13:35, 25 июня 2026
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Комитет Рады поддержал законопроект, расширяющий исключения из запрета на исполнительные действия.
Исполнительные меры в отношении воинских частей и предприятий ОПК могут быть сняты во время войны
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Комитет по вопросам правовой политики поддержал проект закона о внесении изменений в статью 47 и пункт 10-2 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве» (рег. № 15264-1).

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Документ предусматривает расширение перечня исключений из общего правила о приостановлении исполнительных действий во время действия военного положения в отношении отдельных категорий должников.

В частности, предлагается разрешить исполнение судебных решений по искам физических лиц, которыми должников обязывают совершить определенные действия или воздержаться от их совершения. Это касается, в частности, органов военного управления, воинских частей и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью 47 Закона Украины «Об исполнительном производстве» и увеличить до 5 лет срок хранения средств, присужденных Европейским судом по правам человека, на депозитном счете органа государственной исполнительной службы.

По итогам заседания Комитет рекомендовал Верховной Раде рассмотреть законопроект № 15264-1 в первом чтении и принять его за основу и в целом с учетом предложений Комитета.

В то же время альтернативный законопроект № 15264 Комитет рекомендовал отклонить.

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Верховная Рада Украины военные война оборона

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