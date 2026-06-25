ПФУ требовал от прокурора вернуть 28 тысяч гривен переплаты пенсии — чем завершилось дело в суде

Суд установил, что переплата возникла не по вине прокурора, а из-за ошибки Пенсионного фонда при назначении пенсии.

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Пенсионный фонд не может требовать возврата излишне выплаченной пенсии лишь из-за собственной ошибки при ее назначении, если пенсионер действовал добросовестно и не скрывал информацию. К такому выводу пришел Одесский апелляционный суд, оставив без изменений решение суда первой инстанции, который отказал ГУ ПФУ в Одесской области во взыскании с прокурора более 28 тыс. грн переплаты.

Суд подчеркнул, что ошибка Пенсионного фонда, связанная с неправильным установлением шифра пенсии и внесением данных в программное обеспечение, не является «счетной ошибкой» в понимании статьи 1215 ГК Украины, а потому сама по себе не создает оснований для возврата уже выплаченных средств.

Обстоятельства дела

Истцом по делу выступило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

Пенсионный фонд указывал, что бывшему работнику прокуратуры в декабре 2023 года была назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с Законом Украины «О прокуратуре». После внутренней проверки пенсионного дела орган ПФУ пришел к выводу, что при ее назначении сотрудники неправильно установили шифр пенсии и не учли особенности трудовой деятельности заявителя, который продолжал работать в должности прокурора.

В связи с этим Пенсионный фонд провел перерасчет пенсии, вследствие чего ее размер был уменьшен, и установил переплату в сумме 28 268,45 грн за период с 13 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года. Пенсионеру предложили добровольно вернуть эти средства либо согласиться на их удержание, однако он этого не сделал. После этого ПФУ обратился в суд с иском о взыскании переплаты.

В то же время суды установили, что при обращении за назначением пенсии ответчик подал через веб-портал Пенсионного фонда все необходимые документы и в анкете прямо указал, что продолжает работать, в частности по специальности, которая дает право на пенсию за выслугу лет. Следовательно, эта информация была известна Пенсионному фонду еще на момент назначения пенсии.

Кроме того, в ответе на жалобу самого пенсионера ГУ ПФУ фактически подтвердило, что переплата возникла не по его вине, а из-за того, что сотрудники Фонда не учли его трудовую деятельность в должности прокурора. Именно поэтому орган Пенсионного фонда не установил оснований для удержания этой суммы из пенсии.

Что решили суды

Овидиопольский районный суд отказал в удовлетворении иска, а Одесский апелляционный суд согласился с таким выводом.

Коллегия судей отметила, что в соответствии со статьей 1215 ГК Украины пенсии, добровольно выплаченные как средство к существованию, в целом не подлежат возврату. Исключения возможны лишь в двух случаях: если выплата стала следствием счетной ошибки плательщика либо если получатель действовал недобросовестно, в частности подал недостоверные сведения или скрыл обстоятельства, влияющие на право либо размер пенсии.

Суд также обратил внимание, что законодательство предусматривает исчерпывающий перечень оснований для взыскания излишне выплаченной пенсии. В частности, это возможно в случае злоупотреблений со стороны пенсионера либо представления им или страхователем недостоверных данных. В данном деле ни одно из таких обстоятельств установлено не было.

Почему суд не признал ошибку Пенсионного фонда счетной

Ключевым вопросом спора стало то, можно ли считать допущенную Пенсионным фондом ошибку счетной.

ПФУ утверждал, что переплата возникла именно из-за такой ошибки, а потому средства подлежат возврату.

Апелляционный суд с этим не согласился. Коллегия судей подчеркнула, что под счетной (счетной, вычислительной) ошибкой следует понимать ошибки в арифметических подсчетах, например неправильное сложение, умножение, двойное начисление выплат либо иные неточности при вычислениях.

В данном деле переплата возникла не вследствие арифметического просчета, а в результате неправильного внесения данных в программное обеспечение и автоматического расчета пенсии. Такие ошибки не являются счетными в понимании статьи 1215 ГК Украины и сами по себе не дают оснований для возврата уже выплаченных средств.

Пенсионер не скрывал информацию

Суд также установил отсутствие каких-либо злоупотреблений со стороны ответчика.

При оформлении пенсии он сообщил Пенсионному фонду о том, что продолжает работать в должности прокурора. Все необходимые документы были поданы надлежащим образом, а доказательств того, что он предоставил недостоверные сведения либо скрыл информацию, истец не представил.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что пенсионер действовал добросовестно, а потому законных оснований требовать возврата излишне выплаченной пенсии не имеется.

Суд сослался на практику Верховного Суда и ЕСПЧ

Обосновывая свое решение, апелляционный суд учел правовые выводы Верховного Суда относительно понятия счетной ошибки, а также практику Европейского суда по правам человека.

В частности, суд сослался на решение ЕСПЧ по делу «Рисовский против Украины», в котором указано, что риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются.

Поскольку Пенсионный фонд не доказал ни наличие счетной ошибки, ни недобросовестности либо злоупотреблений со стороны пенсионера, апелляционный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Овидиопольского районного суда Одесской области — без изменений. Постановление по делу 509/3576/24 вступило в законную силу со дня его принятия.

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